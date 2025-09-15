Medienhaus Madsack will Nordwest Mediengruppe übernehmen

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Madsack Mediengruppe will die Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg übernehmen. Zeitpunkt sei Anfang Januar 2026, wie beide Unternehmen mitteilten. Madsack wird demnach die Anteile der Gesellschafterfamilien zu 100 Prozent übernehmen. Zum Kaufpreis wurde zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte das Portal "Medieninsider" berichtet.

Zu der Nordwest Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen "Nordwest-Zeitung", "Emder Zeitung" und "Anzeiger für Harlingerland", digitale Inhaltsangebote wie das Nachrichtenportal nwzonline.de, sowie die Bereiche Druck, Logistik und verschiedene Servicegesellschaften. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.