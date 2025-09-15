Grüne doch noch erleichtert über Kommunalwahl-Ergebnis

BONN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak sieht in dem Wahlergebnis seiner Partei bei der NRW-Kommunalwahl "sehr, sehr viele Lichtseiten". Das Ergebnis sei mit 13,5 Prozent zwar schlechter als vor fünf Jahren, als die Grünen 20 Prozent erzielten, aber auch "deutlich besser" als die erste Prognose vom Wahlabend, die die Grünen bei 11,5 Prozent gesehen hatte.

Letztlich sei es jetzt das zweitbeste Ergebnis bei einer Kommunalwahl in NRW, sagte der Bundesvorsitzende bei einer Pressekonferenz in Bonn. Die Kommunalwahl von 2020 habe auf dem Höhepunkt der globalen Klimabewegung stattgefunden.