Bund Future – Volatilität inmitten von Rekordemissionen

Der Bund Future beendete die vergangene Woche mit einem leichten Plus von +0,4 % bei 129,03. Zwischenzeitlich zeigte sich der Markt allerdings deutlich schwächer: Am Mittwoch rutschte der Kontrakt im Tagestief bis auf 127,61 ab, bevor er sich im weiteren Wochenverlauf wieder erholen konnte. Diese Bewegung spiegelt die nervöse Stimmung an den europäischen Rentenmärkten wider, die von massiver Neuemissionstätigkeit und steigenden Renditen geprägt war.







Im Mittelpunkt stand die Rekordaufnahme von 49,6 Mrd. Euro, die am Dienstag von insgesamt 28 Emittenten – darunter Großbritannien und Italien – platziert wurde. Die Flut neuer Schulden hat die ohnehin angespannte Lage an den Märkten noch verstärkt und die langfristigen Renditen auf Mehrjahreshochs getrieben: Deutsche 30-jährige Bundesanleihen rentieren inzwischen um die 3 %, in Frankreich stiegen die Renditen auf etwa 4,5 % – die höchsten Stände seit über einem Jahrzehnt.







Hintergrund dieser Entwicklung ist die wachsende Sorge um die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte. Die Kombination aus steigender Neuverschuldung und politischer Unsicherheit führt dazu, dass Investoren höhere Risikoprämien verlangen. Damit hat sich die Refinanzierung für europäische Staaten merklich verteuert und dürfte die Haushaltsplanung in den kommenden Jahren weiter belasten.







Fazit:



Der Bund Future konnte sich am Ende der Woche zwar im Plus behaupten, die zwischenzeitliche Schwäche unterstreicht jedoch die angespannte Lage an den europäischen Anleihemärkten. Rekordemissionen und sprunghaft steigende Renditen sind Ausdruck einer strukturellen Belastung, die in Richtung einer neuen Schuldenkrise weist. Vor diesem Hintergrund dürfte die Volatilität hoch bleiben und der Bund Future sensibel auf jede weitere Verschärfung der Finanzierungslage reagieren.

