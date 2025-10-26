    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    Bund-Future: Die 130 bleibt eine harte Nuss

    Der deutsche Bund-Future konnte sich in der vergangenen Woche kurzzeitig wieder über die Marke von 130 Punkten schieben, wurde dort jedoch sofort abverkauft und schloss die Woche mit einem leichten Minus von -0,33 % bei 129,49. Das technische Bild …

    Der deutsche Bund-Future konnte sich in der vergangenen Woche kurzzeitig wieder über die Marke von 130 Punkten schieben, wurde dort jedoch sofort abverkauft und schloss die Woche mit einem leichten Minus von -0,33 % bei 129,49. Das technische Bild bleibt damit unverändert: Rund um die 130 scheint eine massive Angebotszone zu liegen, in der größere Adressen konsequent verkaufen. Solange diese Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt – der Bund steckt weiter in einer zähen Seitwärtsphase zwischen 127,5 und 130 Punkten fest.

    Fazit:
    Die Marke bei 130 bleibt die entscheidende Hürde. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde neue Long-Dynamik freisetzen – bis dahin dominiert weiter das Lager der Verkäufer.

