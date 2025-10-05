    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Carsten Stork

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund Future – Langeweile pur, nur ein Bruch bringt Bewegung

    Der deutsche Bund Future spiegelt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe wider, die derzeit bei rund 3 % stagniert. Entsprechend ereignislos zeigt sich der Markt: Mit einem Wochenplus von lediglich 0,3 % schloss der Bund bei 128,63 Punkten. Der …

    Carsten Stork - Bund Future – Langeweile pur, nur ein Bruch bringt Bewegung
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der deutsche Bund Future spiegelt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe wider, die derzeit bei rund 3 % stagniert. Entsprechend ereignislos zeigt sich der Markt: Mit einem Wochenplus von lediglich 0,3 % schloss der Bund bei 128,63 Punkten. Der Kursverlauf illustriert die Situation klar – seit Wochen pendelt der Markt in einer engen Spanne, ohne Momentum nach oben oder unten.

    Weder gelingt es, die 129/130 nachhaltig zu überwinden, noch kommt es zu einem entscheidenden Durchbruch nach unten. Damit bleibt der Markt schlicht langweilig und ohne klare Handelsimpulse. Erst wenn die Marke von 128 Punkten unterschritten wird, könnte wieder Dynamik aufkommen und den Markt für Trader interessant machen. Bis dahin herrscht Stillstand auf der Rentenseite.

    Fazit:
    Solange der Bund in der engen Range zwischen 128 und 130 verharrt, bleibt er ein Seitwärtskandidat. Erst ein Bruch unter 128 würde neue Chancen eröffnen – bis dahin lohnt es sich, die Energie auf volatilere Märkte zu konzentrieren.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Bund Future – Langeweile pur, nur ein Bruch bringt Bewegung Der deutsche Bund Future spiegelt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe wider, die derzeit bei rund 3 % stagniert. Entsprechend ereignislos zeigt sich der Markt: Mit einem Wochenplus von lediglich 0,3 % schloss der Bund bei 128,63 Punkten. Der …