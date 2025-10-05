Bund Future – Langeweile pur, nur ein Bruch bringt Bewegung

Der deutsche Bund Future spiegelt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe wider, die derzeit bei rund 3 % stagniert. Entsprechend ereignislos zeigt sich der Markt: Mit einem Wochenplus von lediglich 0,3 % schloss der Bund bei 128,63 Punkten. Der Kursverlauf illustriert die Situation klar – seit Wochen pendelt der Markt in einer engen Spanne, ohne Momentum nach oben oder unten.







Weder gelingt es, die 129/130 nachhaltig zu überwinden, noch kommt es zu einem entscheidenden Durchbruch nach unten. Damit bleibt der Markt schlicht langweilig und ohne klare Handelsimpulse. Erst wenn die Marke von 128 Punkten unterschritten wird, könnte wieder Dynamik aufkommen und den Markt für Trader interessant machen. Bis dahin herrscht Stillstand auf der Rentenseite.







Fazit:



Solange der Bund in der engen Range zwischen 128 und 130 verharrt, bleibt er ein Seitwärtskandidat. Erst ein Bruch unter 128 würde neue Chancen eröffnen – bis dahin lohnt es sich, die Energie auf volatilere Märkte zu konzentrieren.

