Bund-Future schwankt zwischen Risiko und Sicherheit – Widerstand bei 130 Punkten bleibt hartnäckig

Der deutsche Bund-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche schwankend, konnte am Ende aber leicht zulegen: +0,49 % auf 129,96 Punkte. Zwischenzeitlich stieg der Kontrakt infolge geopolitischer Spannungen bis auf 130,59, wurde dort jedoch – wie bereits in den Wochen zuvor – konsequent abverkauft. Die Marke von 130 erwies sich damit erneut als technische wie psychologische Hürde.







Auslöser der Kursbewegungen waren mehrere gegenläufige Impulse: Einerseits sorgten die erneuten Turbulenzen bei US-Regionalbanken und anhaltende Unsicherheiten um China für eine klassische Flucht in sichere Staatsanleihen. Andererseits belastete die Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China den Bund-Future zwischenzeitlich, als Investoren wieder stärker in risikobehaftete Assets umschichteten.







Auch das geldpolitische Umfeld blieb ein dominanter Treiber: Die Märkte rechnen inzwischen mit zwei weiteren Zinssenkungen der Fed bis Jahresende und einer EZB-Senkung bis Mitte 2026 – ein Szenario, das kurzfristig stützenden, mittelfristig aber dämpfenden Einfluss auf deutsche Anleihekurse haben dürfte.







Fazit:



Der Bund-Future bleibt im Spannungsfeld zwischen geopolitischer Unsicherheit und geldpolitischer Hoffnung. Solange die Marke von 130 verteidigt wird, überwiegt das Abwärtsrisiko, insbesondere wenn die Märkte zunehmend auf eine Entspannung im US-China-Konflikt setzen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre dagegen ein Signal für eine erneute Flucht in Sicherheit – doch aktuell bleibt der Future gefangen zwischen Risikoappetit und Absicherungsdruck.

