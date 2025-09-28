    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Carsten Stork

    Bund Future tritt weiter auf der Stelle

    Der Bund Future beendete die letzte Handelswoche mit einem minimalen Plus von 0,03 % bei 128,25 Punkten. Insgesamt zeigte sich ein unspektakulärer Verlauf ohne größere Ausschläge. Auffällig bleibt jedoch das wiederkehrende Muster: Immer wenn der …

    Carsten Stork - Bund Future tritt weiter auf der Stelle
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bund Future beendete die letzte Handelswoche mit einem minimalen Plus von 0,03 % bei 128,25 Punkten. Insgesamt zeigte sich ein unspektakulärer Verlauf ohne größere Ausschläge. Auffällig bleibt jedoch das wiederkehrende Muster: Immer wenn der Markt in Richtung der 129er-Marke läuft, gerät er umgehend unter Druck und dreht nach unten ab.

    Fazit:
    Trotz leichter Gewinne bleibt der Bund Future in einer zähen Seitwärtsphase gefangen. Der fehlende Aufwärtsimpuls signalisiert, dass die Käuferseite schwach bleibt – ein nachhaltiger Befreiungsschlag ist derzeit nicht in Sicht.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
