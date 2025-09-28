Bund Future tritt weiter auf der Stelle

Der Bund Future beendete die letzte Handelswoche mit einem minimalen Plus von 0,03 % bei 128,25 Punkten. Insgesamt zeigte sich ein unspektakulärer Verlauf ohne größere Ausschläge. Auffällig bleibt jedoch das wiederkehrende Muster: Immer wenn der Markt in Richtung der 129er-Marke läuft, gerät er umgehend unter Druck und dreht nach unten ab.







Fazit:



Trotz leichter Gewinne bleibt der Bund Future in einer zähen Seitwärtsphase gefangen. Der fehlende Aufwärtsimpuls signalisiert, dass die Käuferseite schwach bleibt – ein nachhaltiger Befreiungsschlag ist derzeit nicht in Sicht.

