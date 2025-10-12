Bund Future – Zwischen Trump-Schock und Sicherheitsreflex

Es war ein Déjà-vu an den globalen Anleihemärkten: Kaum schaltet Donald J. Trump am Freitag mit seiner Zollankündigung gegenüber China wieder in den Konfrontationsmodus, fliehen Anleger reflexartig in die vermeintlich sicheren Häfen. Gold sprang über 4.000 USD, der US-Dollar stabilisierte sich, und auch der deutsche Bund Future profitierte von dieser plötzlichen Risikoaversion. Nach Tagen weitgehend ereignisloser Seitwärtsbewegung zog der Future zum Wochenschluss leicht an und schloss mit einem Wochenplus von +0,54 % bei 129,33 Punkten.







Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt damit weiterhin stabil bei rund 2,7 % – ein Niveau, das die Balance zwischen restriktiver EZB-Politik und geopolitischer Unsicherheit widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass sich der Bund trotz des globalen Zinsumfelds bislang in einer engen Handelsspanne zwischen 128 und 130 Punkten bewegt. Weder die schwächelnden Konjunkturdaten aus der Eurozone noch die sich verschärfenden Handelsrisiken haben bislang für einen nachhaltigen Ausbruch gesorgt.







Der Markt bleibt damit in einer Art „sicheren Lethargie“ gefangen – gesucht in Stressphasen, ignoriert im Alltag. Solange weder eine neue geldpolitische Richtung der EZB noch eine Eskalation an den Märkten den Takt vorgibt, dürfte sich das Bild kaum ändern. Erst ein klarer Ausbruch über 130 oder ein Bruch unter 128 würde wieder Dynamik freisetzen.







Fazit:



Der Bund Future bleibt der stille Profiteur globaler Unsicherheit. Trumps Zollrhetorik hat kurzfristig den Sicherheitsreflex ausgelöst, doch strukturell bleibt der Markt in einer engen Spanne gefangen. Für aktive Trader bedeutet das: abwarten, beobachten – und bereit sein, wenn die Ruhe wieder trügt.



.

