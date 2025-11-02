Palladium Future: Zwischen Rally und Realität – volatile Woche mit technischer Stabilisierung

Der Palladium-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche auffallend volatil, schloss jedoch letztlich nahezu unverändert bei 1.458,50 USD pro Unze (+0,03 %). Damit setzt sich die technische Konsolidierung nach dem markanten Hoch vom 16. Oktober (1.695 USD) fort. Am Dienstag rutschte der Future im Tief zunächst auf 1.356,50 USD ab, konnte sich im weiteren Wochenverlauf jedoch wieder deutlich erholen. Am Freitag wurde intraday sogar erneut die 1.500er-Marke getestet (Hoch: 1.509,50 USD), was auf zunehmendes Kaufinteresse bei Rücksetzern hindeutet.







Die zuletzt deutlich gestiegene Volatilität im Palladium-Markt spiegelt mehrere überlagernde Faktoren wider: Einerseits hat sich die geopolitische Risikoprämie leicht reduziert – insbesondere nach positiven Signalen im Vorfeld des nächsten Treffens zwischen den Präsidenten der USA und Chinas. Die Aussicht auf eine Deeskalation im Handelskonflikt dämpfte zwischenzeitlich die Safe-Haven-Nachfrage. Andererseits bleibt das fundamentale Angebotsbild weiterhin angespannt: Minenschließungen und Produktionskürzungen – insbesondere aus Südafrika und Nordamerika – stützen die mittelfristige Angebotsseite.







Sibanye-Stillwater hat die Produktion am US-Standort Stillwater auf jährlich 200.000 Unzen reduziert, während der kanadische Lac des Iles-Betrieb von Impala bis 2026 vollständig stillgelegt werden soll. Gleichzeitig läuft in den USA ein Anti-Dumping-Verfahren gegen russisches Palladium, das auf unfaire Subventionierung und aggressive Preisstrategien abzielt. Die USA beziehen historisch einen Großteil ihres Palladiums aus Russland – entsprechende Handelsbeschränkungen könnten den Markt zusätzlich verknappen.







Auch makroseitig bleibt das Umfeld unterstützend: Die Erwartung eines weiteren Zinsschritts der Fed nach der zuletzt unerwartet schwachen US-Inflationszahl im September hat das Zinsmomentum deutlich abgeschwächt – ein positiver Treiber für Edelmetalle mit industriellem Charakter wie Palladium.







Fazit:



Palladium bleibt ein hochvolatiler, aber taktisch spannender Markt. Die technische Erholung nach dem Rücksetzer unter 1.400 USD zeigt erste Bodenbildungstendenzen. Fundamental wird die Angebotslage zunehmend enger – insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Handelsrisiken und strukturell rückläufiger Fördermengen. Wir bleiben in unserer Long-Position investiert und sehen weiteres Aufwärtspotenzial, sollten geopolitische Spannungen erneut zunehmen oder es zu realen Angebotsengpässen kommen.

