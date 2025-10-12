Palladium im Höhenflug: Industriemetall erreicht neues Jahreshoch – Kursgewinn seit Jahresbeginn über 60%

Es war eine der eindrucksvollsten Wochen des bisherigen Jahres: Der Palladium-Future startete bei 1.283 US-Dollar je Unze und schoss im Verlauf bis auf 1.549 US-Dollar – das höchste Niveau des Jahres. Auf Wochenschlussbasis notierte der Future bei 1.504,5 US-Dollar, was einem satten Wochengewinn von rund +17 % entspricht. Seit Jahresbeginn hat das Industriemetall damit über 60 % an Wert gewonnen – eine bemerkenswerte Trendfortsetzung nach Monaten relativer Schwäche.







Getrieben wird die Rally von einer anhaltend engen physischen Marktlage. Südafrika, das rund 40 % der globalen Minenproduktion stellt, kämpft weiterhin mit strukturellen Problemen und Stromausfällen. Parallel dazu zieht die Nachfrage aus der Automobilindustrie wieder an, insbesondere bei Katalysatoren und Hybridfahrzeugen. Die Kombination aus begrenztem Angebot und steigender industrieller Verwendung sorgt für einen explosiven Nachfrageüberhang.







Charttechnisch hat Palladium mit dem Ausbruch über die Zone um 1.500 US-Dollar ein neues Kaufsignal geliefert. Kurzfristig ist der Markt überhitzt, was Gewinnmitnahmen begünstigen könnte. Saisonal verläuft Palladium bis Mitte November typischerweise seitwärts, bevor eine erneute Aufwärtsphase in den Wintermonaten einsetzt – ein Muster, das sich in den vergangenen Jahren regelmäßig bestätigt hat.







Fazit:



Palladium bestätigt eindrucksvoll seine Rolle als zyklischer Outperformer im Edelmetallsektor. Die strukturelle Knappheit, reale Industrienachfrage und das technische Momentum sprechen weiterhin für steigende Kurse. Eine Konsolidierung wäre gesund – der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt klar intakt.

