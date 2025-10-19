Palladium mit kräftigem Wochenplus – nach Rally folgt technische Verschnaufpause

Der Palladium-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche ein spektakuläres Wechselspiel aus Rally und Korrektur. Nach einem Zwischenspurt auf das höchste Niveau seit April 2023 kam es zum Wochenschluss zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Der Future legte auf Wochensicht dennoch um +4,3 % zu und schloss bei 1.516 USD je Unze, nachdem er am Donnerstag ein Hoch von 1.695 USD erreicht hatte – ein intraday-Rücksetzer von fast 10 %. Trotz der scharfen Korrektur bleibt Palladium damit einer der stärksten Metalle des Jahres.







Fundamental wird der Markt weiterhin von einer angespannten Angebotslage und solider industrieller Nachfrage getragen. Insbesondere die Automobilindustrie bleibt ein zentraler Treiber: Die anhaltend hohe Nachfrage nach Hybridfahrzeugen, vor allem in China während der traditionellen Hochsaison („Golden September, Silver October“), sorgt für einen stabilen Absatz von Katalysatoren – der wichtigsten Palladium-Anwendung. Auf der Angebotsseite verschärft sich die Lage weiter: Südafrika, das rund 30 % der globalen Palladiumproduktion stellt, meldete im August einen Rückgang der PGM-Förderung um 3 %, während Russland, mit etwa 40 % Marktanteil, weiterhin durch geopolitische Risiken und Exportrestriktionen beeinträchtigt ist.







Zudem spielt die Makrolage eine zunehmend stützende Rolle. Die Marktteilnehmer rechnen nach den jüngsten Aussagen von Fed-Vertretern mit weiteren Zinssenkungen in den USA, was die Attraktivität zinsloser Edelmetalle wie Palladium erhöht. Gleichzeitig verschärft der Rohstoffkonflikt zwischen China und den USA rund um Seltene Erden die Unsicherheit und verstärkt das Sicherheitsbedürfnis vieler Investoren – was sich in den vergangenen Wochen auch in kräftigen Zuflüssen in physisch gedeckte Edelmetall-ETFs zeigte.







Der starke Rücksetzer am Freitag ist vor allem technischer Natur. Nach dem steilen Anstieg in den ersten Oktobertagen wurden überhitzte Positionen glattgestellt, was den Markt kurzfristig unter Druck setzte. Trotzdem bleibt das übergeordnete Momentum intakt, da die strukturellen Engpässe fortbestehen. Die Saisonalität zeigt bis Ende November eine tendenzielle Seitwärtsphase, bevor die Wintermonate historisch häufig von steigender Nachfrage und erneuten Aufwärtsbewegungen geprägt sind.







Fazit:



Palladium hat nach seiner beeindruckenden Rally eine verdiente Verschnaufpause eingelegt. Der Rücksetzer ändert nichts an der bullischen Grundtendenz – im Gegenteil: Das Zusammenspiel aus anhaltenden Lieferengpässen, robuster Industrienachfrage und dovisher Geldpolitik spricht weiterhin für eine strukturell enge Marktverfassung. Kurzfristig könnten sich um 1.500 USD solide Unterstützungszonen bilden. Bleibt die geopolitische Lage angespannt und die Fed auf Lockerungskurs, dürfte Palladium in den kommenden Wochen erneut Anlauf auf die Zone um 1.700 USD nehmen.

