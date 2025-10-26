Palladium: Zwischen Sanktionen, Schwäche und der Hoffnung auf den November

Der Palladium-Future an der NYMEX gab in der vergangenen Woche um –3,79 % nach und schloss bei 1.458,50 USD je Unze. Nach dem Zwischenhoch bei rund 1.695 USD Mitte Oktober – dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren – setzte eine deutliche Gewinnmitnahme ein. Der Preisanstieg hatte schlichtweg zu viel Vorsprung — kurzfristig fehlt die Bestätigung für eine Fortsetzung.







Auf der Angebotsseite steigen die Risiken. Russland, der weltweit führende Produzent von Palladium, liefert laut USGS Angaben über ca. 40 % der globalen Förderung. In den USA wurden Anti-Dumping- und Ausgleichszollanträge gegen russisches Palladium gestellt. Diese Maßnahmen könnten mittelfristig die Versorgung verknappen — ein klarer struktureller Stützfaktor.







Die industrielle Nachfrage bleibt weitgehend solide: Der Automobilsektor benötigt Palladium für Katalysatoren, und das Thema Umweltnormen bleibt relevant. Gleichzeitig wächst jedoch die Skepsis: Ein sich abschwächender US-Arbeitsmarkt sowie Rezessionsängste könnten die Nachfrage drücken.







Technisch steht der Markt vor einer wichtigen Prüfung: Der Unterstützungsbereich bei 1.400–1.450 USD gilt als kritisch. Erst wenn der Preis nachhaltig über 1.500 USD zurückkehrt, sollte der Aufwärtstrend wieder Vertrauen gewinnen.







Fazit:



Palladium befindet sich in einer Übergangsphase: Die Rally ist ins Stocken geraten, doch die fundamentale Basis bleibt intakt. Gewinnmitnahmen prägen kurzfristig das Bild, während strukturelle Engpässe und mögliche Sanktionen das längerfristige Aufwärtspotenzial stützen. Hält die Unterstützung zwischen 1.400 und 1.450 USD, könnte sich im November die nächste Aufwärtswelle in Richtung 1.600 USD anbahnen.

