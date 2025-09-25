Platin: Das unterschätzte Edelmetall mit großer Zukunft

Während Gold und Silber bereits viel Aufmerksamkeit erhalten haben, steht das dritte wichtige Edelmetall Platin weiterhin in den Startlöchern, um nachhaltig durchzustarten. Betrachtet man die letzten 30 Jahre, zeigt sich ein interessant verlaufender Trend: Gold, Silber und Palladium haben sich weitgehend parallel entwickelt, doch Platin blieb deutlich zurück.







Während es in den 1990er und frühen 2000er Jahren kurzzeitig vorauseilte, verlor es im weiteren Verlauf an Boden. Jüngst jedoch zeigt Platin wieder einen deutlichen Aufwärtstrend mit starken Kursbewegungen, die bereits eine Konsolidierungsphase durchlaufen.







Dieser Umstand ist für Anleger spannend, weil solch eine Bewegung oft nicht das finale Hoch markiert, sondern Potenzial für weitere Kurssteigerungen bietet. Die Nachfragesituation spiegelt den Wandel in der Wirtschaft wider: Zwar schrumpft die traditionelle Nutzung von Platin in Katalysatoren, doch erneuerbare Energien, Wasserstofftechnologien und medizintechnische Anwendungen schaffen neue Bedarfe.







Insgesamt erscheint Platin als ein vielversprechendes Investmentobjekt für die Diversifizierung innerhalb einer Edelmetallstrategie, insbesondere für jene, die den Hausse-Zug bisher verpasst haben.

