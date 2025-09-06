Sojabohnen Future – Schwache Woche ohne klare Richtung

Der Sojabohnen-Future setzte seine Talfahrt in der vergangenen Woche fort und verlor –2,12 %, womit er bei 1.026,75 US-Cent je Bushel schloss. Der Abwärtsdruck zog sich über die gesamte Woche hinweg, ohne nennenswerte Erholung. Fundamentale Themen wie die weiterhin schwierige Handelssituation mit China und die steigende Konkurrenz durch Brasilien lasten spürbar auf dem Markt.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt die Unsicherheit sehr deutlich: Das Managed Money ist aktuell mit 21.420 Kontrakten long positioniert – eine Zahl, die seit Jahresbeginn stark schwankt. Mal bauen die Spekulanten Positionen auf, mal wieder ab, was zeigt, dass der Markt keine klare Richtung findet. Dieses Hin und Her spiegelt die Unsicherheit zwischen möglichen Ernteausfällen und gleichzeitig hohen Exporterwartungen anderer Länder wider.







Auch die Saisonalität spricht aktuell nicht für Stärke. Zwar besteht kurzfristig noch die Chance auf eine leichte Erholung bis Mitte September, doch historisch folgt danach ein erneuter Rücksetzer bis Anfang Oktober, bevor die Preise in den Herbst hinein saisonal wieder Unterstützung finden.







Fazit:



Sojabohnen bleiben gefangen zwischen schwacher Exportnachfrage, chinesischer Abwesenheit am US-Markt und wechselhaften Wetter- sowie Ertragsprognosen. Solange die saisonale Schwächephase anhält und keine klaren Impulse aus dem Handel mit China kommen, dürfte der Markt seitwärts bis schwächer tendieren. Erst ab Oktober könnte die Saisonalität wieder Rückenwind liefern.

