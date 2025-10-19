Corn Futures mit erster Erholung seit einem Monat – schwächere Ernteerträge stützen die Preise

Der Mais-Future an der CBOT konnte sich in der vergangenen Handelswoche spürbar erholen. Nach mehreren Wochen anhaltenden Drucks legte der Dezember-Kontrakt (ZC Z25) um +2,30 % zu und schloss bei 423 US-Cent je Bushel. Das Wochentief lag am Dienstag bei 409,25 US-Cent, von wo aus der Markt kontinuierlich anzog und schließlich nahezu auf dem Wochenhoch aus dem Handel ging. Damit gelang Mais der erste Wochengewinn seit rund einem Monat – getragen von einer Kombination aus rückläufigen Ertragserwartungen, zurückhaltenden Farmerverkäufen und anziehender physischer Nachfrage.







Besonders die unsicheren Ernteergebnisse in den USA stützen die Kurse. Aus mehreren Regionen im Mittleren Westen wird gemeldet, dass die Erträge teils unter den Erwartungen liegen – was die Aussicht auf eine neue Rekordernte in Frage stellt. Hinzu kommt, dass aufgrund des anhaltenden Government Shutdowns keine offiziellen USDA-Zahlen zu Erntefortschritt oder Ertragsschätzungen veröffentlicht werden, was die Marktteilnehmer zu eigenen Schätzungen zwingt und die Volatilität erhöht.







Auch die langsamen Farmerverkäufe sorgen für ein knappes Angebot am physischen Markt. Viele Landwirte halten ihre frisch eingebrachten Bestände zurück, da aktuelle Preise unter den Produktionskosten liegen. Dadurch entsteht ein Angebotsvakuum, das Futures-Preise kurzfristig stützt. Parallel dazu bleiben die Cash Markets fest, während große Abnehmer wie ADM in den USA zusätzliche Anreize für Lieferungen schaffen.







Wetterseitig steht der Markt unter Beobachtung: Im Westen des Corn Belt ist die Ernte weit fortgeschritten, während im Osten kommende Regenfälle die Arbeiten verlangsamen dürften. Dennoch könnte die Niederschlagslage die Wasserstände entlang des Mississippi leicht anheben und damit die Transportkosten etwas senken – ein kleiner Lichtblick für die Logistikseite des Handels.







Fazit:



Der Maismarkt zeigt sich nach wochenlanger Schwäche erstmals wieder stabil. Sinkende Ertragserwartungen, zögerliche Verkäufe und ein knappes physisches Angebot wirken preisstabilisierend, während die fehlenden Regierungsdaten zusätzliche Unsicherheit schaffen. Kurzfristig könnte sich diese technische Erholung fortsetzen, sofern sich die Ertragslage weiter eintrübt und keine deutlichen Entspannungssignale aus der Handels- oder Wetterfront eintreffen. Mittel- bis langfristig bleibt entscheidend, ob sich die globale Nachfrage im Winterhalbjahr wieder belebt – insbesondere durch steigende Futtermittelnachfrage in Asien.

