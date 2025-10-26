Mais: Fundament stark, Stimmung schwach – wer jetzt hinsieht, erkennt Chancen

Der Mais-Future an der CBOT konnte sich in der vergangenen Woche leicht um +0,24 % auf 424 US-Cent je Bushel verbessern. Im Wochenverlauf schwankte der Kurs zwischen Erntebelastung, politischen Schlagzeilen und Spekulationen über steigende Ethanolnachfrage.







Auslöser der kurzfristigen Volatilität war die Entscheidung von US-Präsident Trump, die Handelsgespräche mit Kanada zu stoppen – einem der größten Abnehmer amerikanischen Ethanols. Der Markt reagierte zunächst verhalten, blieb aber anfällig für politische Schlagzeilen. Parallel belastet der fortschreitende Erntedruck die Preise, da immer mehr Angebot in die Pipeline gelangt.







Fundamental zeigt sich der Markt dennoch robust. Analysten verweisen auf starke Exportnachfrage, anhaltende Inlandsverwendung durch die Ethanolindustrie und begrenzte Erträge in Teilen des Corn Belt. Zwar fehlen durch den US-Government Shutdown weiterhin offizielle USDA-Daten, doch die Einschätzungen privater Marktteilnehmer deuten auf eine stabile Nachfragebasis hin.







Fazit:



Trotz politischer Störfeuer und saisonalem Erntedruck bleibt Mais einer der widerstandsfähigsten Agrarrohstoffe im aktuellen Umfeld. Solange sich die Nachfrage auf hohem Niveau hält, könnte der Markt bei 420 Cent einen Boden ausbilden – und im weiteren Verlauf von jeder Wetter- oder Handelsentspannung profitieren.

