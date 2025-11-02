Mais-Future zieht an – Trader setzen auf Trendwende

Der Mais-Future an der CBOT konnte sich in der vergangenen Woche weiter stabilisieren. Mit einem Wochenplus von +1,65 % auf 431,00 US-Cent/bu beendete der Frontmonat den Oktober auf festem Niveau. Am Donnerstag erreichte der Future mit 437,00 US-Cent sogar den höchsten Stand der Woche, bevor es zum Wochenschluss wieder leicht nach unten ging. Auf Monatssicht bleibt ein leicht positives Bild – auch wenn der Markt insgesamt in einem abwartenden Modus bleibt.







Fundamental war die Nachrichtenlage zuletzt leicht unterstützend:



• Das USDA konnte wegen des Government Shutdowns keine aktuellen Ernteberichte veröffentlichen, aber der US Drought Monitor zeigt weiterhin anhaltende Trockenheit in Teilen des Eastern Corn Belt (Ohio, Indiana, Illinois, Missouri).



• Gleichzeitig meldet die Ukraine im Oktober nur 0,8 Mio. Tonnen Maisexporte – ein deutlicher Rückgang gegenüber 1,73 Mio. Tonnen im Vorjahr.



• In Argentinien liegt die Aussaat laut Börse in Buenos Aires derzeit bei 35 %, was im normalen Rahmen liegt, aber keine überdurchschnittliche Dynamik aufweist.







Auch der Cash-Markt in den USA bleibt stabil: Der CmdtyView National Average Cash Corn-Preis lag zuletzt bei $3,91 ¼. Für viele Analysten bildet sich damit ein unterstützendes Preisband unterhalb der Futures-Kurse.







Technisch hat sich der Markt nach dem Test der 420er-Marke weiter gefestigt – das Chartbild hellt sich leicht auf. Das durchschnittliche Erntedatum ist nun überschritten, und die Marktteilnehmer blicken zunehmend auf Angebots-/Nachfragetrends für das Winterhalbjahr. Saisonal bleibt der November allerdings ein schwacher Monat für Corn, historisch gesehen kommt die Stärke meist erst ab Anfang Dezember zurück.







Fazit:



Nach dem Rücksetzer im September hat sich der Mais-Future im Oktober spürbar gefangen. Fundamentale Impulse aus der Ukraine und den USA unterstützen die Bodenbildung, allerdings bleibt das saisonale Muster bis Ende November klar gegenläufig. Aus unserer Sicht bleibt die Marktverfassung konstruktiv – aber größere Long-Positionen bieten sich erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 440 US-Cent an. Bis dahin beobachten wir die Entwicklung weiterhin mit Zurückhaltung.

