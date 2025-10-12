Trumps Zollschock trifft die Agrarmärkte: Mais gerät erneut unter Druck

Es war eine Woche, die eigentlich ruhig hätte verlaufen können – stabile Erntefortschritte, freundliches Wetter im Mittleren Westen und keine neuen USDA-Daten wegen des anhaltenden Government Shutdowns. Doch dann kam der Freitag – und mit ihm der nächste mediale Paukenschlag von Donald J. Trump. Sein Truth-Social-Post über einen „massive increase of tariffs“ auf chinesische Waren löste unmittelbar eine neue Verkaufswelle an den Agrarmärkten aus. Was als solide Erntesaison begann, endete in einem breit angelegten Abverkauf quer durch alle Grains.







Der Corn Future (ZC1!) verlor im Wochenverlauf –1,43 % und schloss am Freitag bei 413,5 US-Cent pro Bushel, nachdem er am Donnerstag noch ein Wochenhoch von 424,5 US-Cent markiert hatte. Die Reaktion fiel nicht nur aus Sympathie zur Schwäche im Soybean- und Wheat-Sektor aus – die verschärfte Handelspolitik zwischen den USA und China hat unmittelbare Auswirkungen auf die Exporterwartungen der amerikanischen Farmer. Die Sorge: Peking könnte erneut auf US-Agrarprodukte verzichten, wie schon in früheren Phasen der Handelskonflikte.







Fundamental bleibt das Bild vorerst stabil. Die Ernte schreitet in weiten Teilen des Corn Belt zügig voran, die Wetterlage ist trocken und freundlich, und die bisherigen Ertragsmeldungen deuten auf ein solides Produktionsjahr hin. Auch der Cash-Preis bewegt sich mit 3,71 US-Dollar je Bushel auf einem robusten Niveau. Allerdings sind die Marktteilnehmer zunehmend verunsichert, da die geplanten US-Agrarhilfen im Zuge des Shutdowns zunächst auf Eis liegen.







Saisonal befindet sich Mais aktuell in einer neutralen Phase: Die Erntezeit dämpft traditionell die Preise, ehe gegen Jahresende häufig eine technische Gegenbewegung einsetzt. Doch dafür braucht es Ruhe – und die ist am Markt derzeit Mangelware.







Fazit: Die Kombination aus politischer Rhetorik, fehlenden Regierungsdaten und saisonalem Erntedruck sorgt für ein fragiles Marktumfeld. Solange die Handelspolitik nicht klarer wird, bleibt Mais gefangen zwischen soliden Fundamentaldaten und geopolitischem Lärm.

