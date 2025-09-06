Palladium Future – Stabile Woche mit politisch-industriellem Beigeschmack

Der Palladium-Future konnte in der vergangenen Woche um +2,03 % zulegen und schloss bei 1.128 USD je Unze. Damit setzte er nach einer Phase erhöhter Volatilität ein Zeichen der Stabilisierung.







Auf der fundamentalen Seite rückte die deutsche Autoindustrie erneut in den Fokus. Mit dem Rausfall von Porsche aus dem DAX wurde sichtbar, wie stark die Branche unter Druck steht. Gleichzeitig sorgt die Diskussion um eine Rückkehr zur Verbrennerproduktion für neue Impulse. Da Palladium insbesondere in Katalysatoren eingesetzt wird, könnte ein solcher Schwenk die Nachfrage mittelfristig deutlich stützen.







Die COT-Daten zeigen jedoch, dass das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt wieder leicht aufgestockt hat und aktuell 4.048 Kontrakte short hält. Das unterstreicht, dass die institutionelle Seite trotz der Stabilisierung noch nicht überzeugt ist.







Auch die Saisonalität spricht kurzfristig eher für Zurückhaltung: Historisch ist Palladium bis Ende September anfällig für Abwärtsbewegungen, bevor sich ab dem Herbst traditionell eine stärkere Phase eröffnet, die oft in eine Jahresendrallye mündet.







Fazit:



Palladium zeigt sich stabilisiert, bleibt aber ein Markt mit gemischten Vorzeichen. Während die strukturelle Nachfrage durch mögliche Entwicklungen in der Autoindustrie wieder zunehmen könnte, deuten Positionierungs- und Saisonalitätsmuster kurzfristig eher auf Zurückhaltung hin. Erst ab dem vierten Quartal dürfte das Edelmetall wieder interessanter für Long-Engagements werden.

