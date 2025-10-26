Silber atmet durch – die Ruhe vor dem nächsten Ausbruch

Der Silber-Future an der COMEX fiel in der vergangenen Woche um deutliche –4,39 % und schloss bei 48,41 USD je Unze. Nach dem Allzeithoch von 53,55 USD in der Vorwoche setzte damit eine kräftige Korrektur ein – die bislang stärkste seit Juni. Der Rückgang erfolgte in erster Linie aus dem Markt selbst heraus: Nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen nahmen Investoren Gewinne mit, während schwächere US-Inflationsdaten die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve zwar stützten, aber keinen neuen Impuls lieferten.







Fundamental bleibt das Bild konstruktiv. Die Nachfrage aus Industrie, Solar- und Datacenter-Sektor bleibt hoch, die Lagerbestände in London und Shanghai sind weiterhin rückläufig. Allerdings deutet sich kurzfristig eine technische Überhitzung an – der Markt brauchte die Konsolidierung. Die psychologisch wichtige 50-USD-Marke wirkt nun als Widerstand, während im Bereich 47–46 USD solide Unterstützung wartet.







Saisonal beginnt die stärkere Phase für Silber traditionell erst im Dezember, sodass die aktuelle Schwächephase im historischen Muster liegt. Entscheidend wird, ob sich die Korrektur oberhalb der 46-USD-Zone stabilisiert – dann wäre der Grundstein für den nächsten Aufwärtsimpuls gelegt.







Fazit:



Silber hat nach seiner Rekordrally eine verdiente Verschnaufpause eingelegt. Solange die 46 USD hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Wer langfristig denkt, sieht in der Schwäche eher eine Einladung als eine Warnung – denn das strukturelle Nachfragebild bleibt glänzend.

