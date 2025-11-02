Silver Future: Starker Wochenverlauf – aber psychologische Marke bleibt Widerstand

Der Silber-Future an der COMEX konnte sich in der vergangenen Woche volatil behaupten. Mit einem minimalen Wochenverlust von –0,32 % schloss der Frontmonat bei 48,25 US-Dollar je Unze. Im Wochenverlauf zeigte sich jedoch eine deutliche Erholung: Nach einem Zwischentief am Dienstag bei 45,51 USD stieg der Kontrakt bis Freitag auf ein Hoch bei 48,98 USD. Damit wurde die wichtige 49er-Marke kurzzeitig getestet, aber nicht überwunden.







Die Marktbewegung war geprägt von globaler Risikovolatilität und schwankenden makroökonomischen Impulsen: Während US-Tech-Aktien kräftig korrigierten, sorgten geopolitische Risiken und Unsicherheiten um das Tempo der globalen Zinssenkungszyklen für stabile Safe-Haven-Nachfrage. Der jüngste Fed-Zinsentscheid brachte eine erwartete Senkung um 25 Basispunkte, Fed-Chef Powell betonte jedoch, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember noch offen sei. Der US-Dollar zeigte sich stabil, die Renditen langlaufender Anleihen sanken leicht.







Parallel dazu blieb die Angebotslage im physischen Silbermarkt angespannt – auch wenn sich die extremen London Lease Rates, die Anfang Oktober zu einem Short Squeeze führten, zuletzt wieder normalisierten. Die Liquiditätssituation im Spotmarkt hat sich damit etwas entspannt, was jedoch bisher nicht zu einem klaren Richtungswechsel geführt hat. Silber bleibt ein markttechnisch stark beeinflusstes Asset mit hoher News-Sensitivität.







Technisch betrachtet konnte sich der Future klar oberhalb der 48er-Zone etablieren – ein wichtiger Unterstützungsbereich. Die 49er-Marke erweist sich jedoch als kurzfristig zäher Widerstand. Sollte dieser gebrochen werden, wäre der Weg bis zum Allzeithoch bei 52,78 USD kurzfristig frei. Umgekehrt könnte ein Bruch unter 47,40 USD neue Verkaufsdynamik entfalten.







Fazit:



Silber bleibt einer der spannendsten Rohstoffe im aktuellen Umfeld. Nach der kurzen Übertreibung Anfang Oktober (Short Squeeze in London) konsolidiert der Markt auf hohem Niveau. Die saisonale Perspektive ab Dezember ist traditionell stark – und in Verbindung mit einer vorsichtig dovishen Fed-Politik könnte dies ein starkes Q4-Szenario für den Silver Future eröffnen. Wir bleiben daher weiter bullish und prüfen eine Erhöhung der Position bei Break über 49,00 USD.

