Sojabohnen mit solider Wochenperformance – Hoffnung auf China-Deals und starke Inlandsnachfrage stützen den Markt

Der Sojabohnen-Future an der CBOT beendete die vergangene Handelswoche mit einem soliden Plus von +1,39 % bei 1.021 US-Cent je Bushel. Nach einem kurzen Rücksetzer zu Wochenbeginn in Richtung der 1.000-Cent-Marke setzte sich ab Dienstag eine kontinuierliche Erholung durch, getragen von kräftiger Inlandsnachfrage und vorsichtiger Zuversicht in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Damit gelang es dem Markt, den ersten spürbaren Wochenanstieg seit mehreren Wochen zu verbuchen.







Fundamental wurde der Anstieg von mehreren Faktoren gestützt. Zum einen bleibt die US-Inlandsnachfrage außergewöhnlich robust – die Crush-Raten der Verarbeitungsbetriebe liegen auf historisch hohen Niveaus, was die Sorge um schwächere Exportnachfrage deutlich abmildert. Die Agrarholding ADM bot zudem gezielte Anreize für Landwirte, Sojabohnen noch im Oktober an große Verarbeitungsanlagen zu liefern, was kurzfristig für zusätzliche Liquidität im physischen Markt sorgte.







Zudem zeichnet sich eine neue diplomatische Öffnung zwischen Washington und Peking ab. Präsident Trump kündigte ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an, während US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins Gespräche mit mehreren südamerikanischen Ländern über mögliche Joint-Ventures zur Verarbeitung amerikanischer Sojabohnen bestätigte. Diese Signale wurden an den Terminmärkten klar positiv aufgenommen, da sie mittelfristig Exportperspektiven verbessern und Abhängigkeiten von China verringern könnten.







Auch auf der Angebotsseite bleiben Unsicherheiten über die tatsächlichen Erträge der US-Ernte bestehen. Zwar wird offiziell eine Rekordernte erwartet, doch regionale Ertragsmeldungen liegen vielerorts unter den Prognosen. Der anhaltende Government Shutdown in den USA verschärft die Informationslage zusätzlich, da wichtige USDA-Daten zu Erntefortschritt und Exportvolumen derzeit ausbleiben.







Saisonal präsentiert sich das Bild ausgesprochen freundlich: Statistisch beginnt im Herbst eine mehrmonatige Aufwärtsphase, die häufig bis ins zweite Quartal des Folgejahres anhält. Historisch profitieren Sojabohnen in dieser Zeit von einer Kombination aus nachlassendem Erntedruck, stabiler globaler Nachfrage und zunehmender Flächenunsicherheit für die kommende Aussaat.







Fazit:



Die Sojabohnen haben nach der jüngsten Konsolidierung überzeugend Boden gutgemacht. Starke Crush-Daten, diplomatische Fortschritte im US-China-Handel und saisonaler Rückenwind sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Solange die Marke von 1.000 US-Cent verteidigt wird, bleibt das Chartbild klar positiv. Trader könnten daher die aktuelle Stabilisierung als Einstiegschance in eine potenziell länger anhaltende Haussephase interpretieren.

