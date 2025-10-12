Trump heizt Agrarmärkte an – Sojabohnen zwischen Hoffnung und Handelskrieg

Der Sojabohnen-Future an der CBOT stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Nach einem Zwischenhoch von 1.030 US-Cent je Bushel am Donnerstag schloss der Kontrakt am Freitag mit –0,98 % bei 1.007 US-Cent, nur knapp über der psychologisch wichtigen 1.000er-Marke. Auslöser der Schwäche war erneut Donald Trump – genauer gesagt ein Social-Media-Post, der die Handelsgespräche mit China abrupt in ein neues Licht rückte.







Bereits am 1. Oktober hatte Trump auf Truth Social geschrieben:







“The Soybean Farmers of our Country are being hurt because China is, for ‘negotiating’ reasons only, not buying… I WILL NEVER LET OUR FARMERS DOWN! … I’ll be meeting with President Xi of China, in four weeks, and Soybeans will be a major topic of discussion. MAKE SOYBEANS, AND OTHER ROW CROPS, GREAT AGAIN!”







Was zunächst wie eine Unterstützungserklärung für US-Farmer klang, entpuppte sich nur Tage später als Belastungsfaktor: Trump drohte China am Freitag mit einer „massiven Erhöhung der Zölle“, falls es nicht zu Fortschritten komme. Die Folge war ein massiver Stimmungsumschwung an den Agrarmärkten – Sojabohnen, Mais und Weizen gaben geschlossen nach.







Fundamental bleibt die Lage angespannt. Die chinesischen Importstopps treffen den US-Agrarsektor empfindlich, während der Government Shutdown die Veröffentlichung wichtiger USDA-Daten verhindert und damit zusätzliche Unsicherheit schafft.







Saisonal betrachtet befinden sich Sojabohnen eigentlich in einer Phase saisonaler Stärke, die üblicherweise bis zum Frühsommer anhält. Doch geopolitische Risiken dominieren derzeit das Bild. Erst eine Entspannung im Zollkonflikt könnte den saisonalen Rückenwind wieder aktivieren.







Fazit:



Sojabohnen sind erneut Spielball geopolitischer Machtpolitik. Der Markt bleibt volatil, aber die strukturelle Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen spricht langfristig weiter für steigende Preise. Kurzfristig gilt: Vorsicht vor politischen Tweets mit Marktwirkung.

