    TTF-Gasmarkt paradox: Speicher lückenhaft, Preise ohne Bewegung

    Der europäische TTF-Gas-Future zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwach und gab um –2,55 % nach, nachdem er in der Vorwoche noch +2,49 % zulegen konnte. Am Freitag schloss der Kontrakt bei 31,375 €/MWh, nachdem er im Wochentief bis auf 30,79 €/MWh gefallen war. Damit bleibt die psychologisch wichtige 30er-Marke bislang unangetastet, auch wenn die Marktstimmung weiter gedrückt wirkt.

    Bemerkenswert ist, dass die schwache Preisentwicklung trotz deutlich unterdurchschnittlicher Speicherstände erfolgt. Deutschland meldet aktuell Füllstände von 76,77 %, während die EU-Vorgabe einen Mindestwert von 90 % bis zum 1. Dezember verlangt. Im Vorjahr waren die Speicher zu diesem Zeitpunkt deutlich voller. Eigentlich müsste diese Konstellation stützend wirken, doch bislang bleibt die Preisreaktion aus.

    Ein möglicher Grund liegt in den Erfahrungen der letzten beiden Jahre: Europa hat es geschafft, seine Gasversorgung nach den Schocks durch den Ukraine-Krieg zu diversifizieren und resilienter aufzustellen. Hohe LNG-Importe, eine breite Lieferantenbasis und ein bewusster Umgang mit Verbrauch haben dazu geführt, dass selbst niedrigere Speicherstände nicht automatisch Panik erzeugen.

    Saisonal betrachtet hat der TTF-Future noch bis Mitte/Ende Oktober die Chance, in eine typische Herbst-Rallye überzugehen. Ab November sprechen die saisonalen Muster eher gegen weiter steigende Preise, sodass die kommenden Wochen entscheidend sein dürften.

    Fazit:
    Der Markt wirkt erstaunlich träge, obwohl die Fundamentaldaten eigentlich Nervosität rechtfertigen würden. Sollte die 30er-Marke nach unten fallen, könnte das den Druck verstärken. Hält sie, eröffnet sich noch einmal ein saisonales Aufwärtspotenzial. In beiden Szenarien bleibt Gas ein spannender, aber derzeit erstaunlich ruhiger Markt.

