TTF Natural Gas: Speicherlücke trifft auf saisonale Stärke

Der TTF Natural Gas Future legte in der vergangenen Woche um +2,49 % zu und kletterte im Hoch erneut über die Marke von 33 Euro je Megawattstunde. Auch wenn dieses Preisniveau historisch betrachtet niedrig wirkt, offenbart der Blick auf die Fundamentaldaten ein zunehmendes Spannungsfeld. Die Gasspeicher in Deutschland liegen derzeit deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück, und auch die EU-weit gemeldeten Füllstände erreichen erst rund 80 %. Eigentlich hätte gemäß der Vorgaben bereits bis zum 1. November ein Niveau von 90 % erreicht werden sollen, doch diese Frist wurde um einen Monat auf den 1. Dezember verlängert – ein klares Signal, dass die Mitgliedsstaaten mit der Befüllung nicht nachkommen.







Für die Preisbildung bedeutet dies eine latente Verwundbarkeit, zumal mit dem Eintritt in die Heizsaison strukturell steigende Nachfrage bevorsteht. Hinzu kommt, dass der Markt saisonal betrachtet aktuell in seiner stärksten Phase des Jahres liegt. Historisch verzeichnen TTF-Futures in den Herbst- und frühen Wintermonaten besonders häufig Aufwärtsbewegungen, da Speicherauffüllungen und steigende Verbräuche zusammentreffen.







Fazit:



Die Kombination aus noch immer niedrigen Preisen, unzureichend gefüllten Speichern und einem klar positiven Saisonalitätsmuster liefert eine explosive Ausgangslage. Sollte die Befüllung weiter stocken oder es zu witterungsbedingten Nachfrageschüben kommen, ist ein deutlicher Preisanstieg über die Marke von 35 Euro hinaus jederzeit möglich.

