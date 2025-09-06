WTI Crude Oil – Schwacher Wochenausklang trotz saisonaler Stärke

Der WTI Crude Oil Future verzeichnete in der vergangenen Woche ein deutliches Minus von –3,11 % und schloss bei 61,97 USD je Barrel. Besonders auffällig war die Volatilität: Während der Kontrakt am Dienstag noch ein Hoch bei über 66 USD markierte, fiel er bis Freitag im Tief auf 61,45 USD – den niedrigsten Stand seit mehreren Wochen. Das schwache Closing nahe dem Wochentief ist ein klares Warnsignal.







Fundamental belasteten mehrere Faktoren: Zum einen die Meldung, dass Saudi-Arabien innerhalb der OPEC+ auf eine beschleunigte Ausweitung der Produktion drängt, was die Sorge vor einem Angebotsüberhang im vierten Quartal verstärkte. Zum anderen überraschte der US-Energiereport mit einem unerwarteten Anstieg der Rohöllagerbestände um +2,4 Mio. Barrel, obwohl der Markt mit einem Abbau gerechnet hatte. Hinzu kommen Sorgen über eine nachlassende US-Konjunktur, die durch die schwachen Arbeitsmarktdaten nochmals verschärft wurden.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money seine Long-Positionen massiv reduziert hat und aktuell nur noch 102.428 Kontrakte long hält. Das ist der niedrigste Stand seit vielen Jahren und signalisiert einen deutlichen Vertrauensverlust institutioneller Investoren in die kurzfristige Stärke des Ölmarkts.







Die Saisonalität zeichnet dagegen ein freundlicheres Bild. Historisch tendiert WTI ab September bis Anfang November nach oben, getragen von erhöhter Nachfrage im Herbst. Dieser Faktor könnte bei einer Stabilisierung als Gegenpol wirken, bleibt jedoch stark von den geopolitischen und fundamentalen Rahmenbedingungen abhängig.







Fazit:



WTI Crude Oil hat eine schwache Woche hinter sich, geprägt von OPEC+-Unsicherheit, überraschend hohen US-Beständen und konjunkturellen Sorgen. Während die Saisonalität noch für steigende Preise bis in den Herbst spricht, zeigt die aktuelle Positionierungsdynamik klar nach unten. Ein Rebound bleibt möglich, doch das übergeordnete Risiko eines anhaltenden Drucks auf die Preise ist deutlich gestiegen.

