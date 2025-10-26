EUR/USD: Die Daten geben Präsident Trump recht

Der Euro-US-Dollar-Kurs beendete die vergangene Handelswoche leicht schwächer bei 1,16245 USD (–0,23 %), zeigte im Wochenverlauf jedoch deutliche Bewegung. Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Freitag legte der Euro kurzfristig zu, während der Dollar schwächer tendierte – ein klarer Hinweis darauf, dass der Markt mit weiteren Zinssenkungen der Federal Reserve rechnet.







Die Inflationszahlen fielen weicher als erwartet aus: Der CPI stieg im September nur um 0,3 % gegenüber dem Vormonat (Erwartung: +0,4 %), die Kernrate um 0,2 %. Damit bestätigt sich, dass der Preisdruck in den USA nachlässt – und die Fed Spielraum für eine geldpolitische Lockerung hat.







Genau darauf hatte US-Präsident Donald Trump seit Monaten hingewiesen: Er forderte niedrigere Zinsen, um das Wachstum zu stützen, und warnte früh vor einer Überstraffung der Geldpolitik. Nun liefern die Daten die Begründung für genau diesen Kurswechsel.







Für den Devisenmarkt bedeutet das: Der Dollar verliert an Renditevorsprung, während die EZB auf absehbare Zeit keine Zinssenkungen plant. Die Zinsdifferenz schrumpft, was dem Euro mittelfristig wieder ordentlich Rückenwind geben könnte.







Fazit:



Die Inflation kühlt ab, die Fed wird lockerer, und die Märkte haben bereits reagiert. Nicht, weil die Notenbank auf Trump hört – sondern, weil die Daten ihn diesmal bestätigen.

