EUR/USD: Drei rote Tage in Folge – wichtige Unterstützung im Fokus

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in der vergangenen Woche –0,81 % verloren und bei 1,15383 geschlossen. Das Währungspaar geriet vor allem nach der Fed-Sitzung unter Druck: Am Dienstag konnte EUR/USD noch ein Wochenhoch bei 1,16675 markieren, fiel danach jedoch an drei aufeinanderfolgenden Tagen deutlich zurück und beendete die Woche nahe dem Tief.







Hintergrund war ein deutlicher Rückgang der Zinssenkungserwartungen in den USA: Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt im Dezember sank laut FedWatch Tool von zuvor 90 % auf zuletzt nur noch 63 %. Der Markt beginnt damit, das Tempo des US-Zyklus neu zu bewerten – ein kurzfristiger Belastungsfaktor für den Euro.







Auch von Seiten der EZB gab es vergangene Woche keine neuen Impulse. Nach der dritten Zinspause in Folge signalisierten Lagarde und Villeroy, dass die Geldpolitik „gut positioniert“ sei. Weitere Lockerungen erscheinen vorerst unwahrscheinlich – zumal die Teuerung im Euroraum zuletzt auf 2,1 % gefallen ist und das Wachstum im dritten Quartal leicht über den Erwartungen lag.







Aus technischer Sicht steht der EUR/USD nun an einer kritischen Marke: Die Zone um 1,1520–1,1540 bildet eine entscheidende Unterstützung. Ein Bruch unter 1,1518 könnte eine weitere Abwärtswelle in Richtung 1,14 auslösen – insbesondere, wenn kommende US-Daten stark ausfallen und den Dollar zusätzlich stützen.







Fazit:



Die kommenden Tage werden zur Bewährungsprobe. Der Bereich um 1,15 muss halten, damit sich das bullische Szenario nicht umkehrt. Wir bleiben mittel- bis langfristig positiv für den Euro – das Rückschlagpotenzial ist kurzfristig aber noch nicht ausgereizt.

