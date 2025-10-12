EUR/USD – Zwischen Zollschock und Zinsfantasie

Es war eine Woche, in der der Euro wieder einmal die Rolle des Getriebenen spielte. Während der US-Dollar-Index zunächst stark zulegte, fiel der EUR/USD fast durchgängig – ein Abbild der geopolitischen Spannungen und der Flucht in amerikanische Assets. Spätestens am Freitag, nach Donald J. Trumps Ankündigung einer 100-%-Zollerhöhung auf chinesische Waren, kippte die Stimmung endgültig: Risikoassets brachen ein, Kapital floss in den Dollar, und der Euro markierte bei 1,15568 ein neues Wochentief. Zum Wochenschluss stand das Paar bei 1,16181, ein Wochenverlust von –1,07 %.







Was auffiel: Der Rückgang verlief nahezu linear, unterbrochen nur von kurzen Erholungsversuchen, die rasch wieder abverkauft wurden. Der Markt preist zunehmend die geopolitische Unsicherheit ein – und zugleich die Möglichkeit, dass die EZB in einem schwächer werdenden Konjunkturumfeld früher als die Fed wieder Spielraum nach unten bekommt. Während die US-Notenbank noch den Luxus hat, sich auf „Datenabhängigkeit“ zu berufen, steckt Europa in der Realität stagnierender Industrieproduktion und wachsender fiskalischer Risiken.







Technisch betrachtet bleibt der Bereich um 1,1550 bis 1,16 kurzfristig die entscheidende Unterstützungszone. Solange kein nachhaltiger Bruch erfolgt, bleibt eine technische Gegenreaktion möglich – vor allem, wenn die Marktvolatilität wieder abnimmt. Sollte der Druck jedoch anhalten, rückt die 1,14er-Marke rasch ins Visier.







Fazit:



Der Euro steht zwischen geopolitischem Gegenwind und geldpolitischer Ohnmacht. Trumps Zolloffensive hat den Dollar erneut zur Fluchtwährung gemacht, während Europa kaum Argumente liefert, um Kapital anzuziehen. Solange die EZB an der Seitenlinie bleibt und politische Unsicherheit dominiert, dürfte der Euro den Kürzeren ziehen – ein klassischer Reflex in Zeiten globaler Stressphasen.

