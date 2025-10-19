Euro mit technischer Erholung – Dollar verliert wieder an Stärke

Der EUR/USD konnte sich in der vergangenen Handelswoche weiter erholen und beendete die Woche mit einem moderaten Plus von +0,31 % bei 1,16545. Im Wochenverlauf kletterte das Währungspaar am Donnerstag zeitweise über die Marke von 1,17 USD und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende August, bevor es zum Wochenschluss zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Das Wochentief lag am Dienstag bei 1,15431 USD, womit die Euro-Rally technisch solide untermauert bleibt.







Hintergrund der Erholung war vor allem die anhaltende Schwäche des US-Dollars. Der Dollarindex (DXY) verzeichnete ein Wochenminus von rund 0,4 %, belastet durch den Government Shutdown, wachsende Unsicherheit im Bankensektor und die zunehmend dovishen Zinserwartungen an die Federal Reserve. Nach den jüngsten Turbulenzen bei Regionalbanken wie Zions und Western Alliance kehrt das Misstrauen zurück – oder, wie Jamie Dimon es formulierte: „Wenn du eine Kakerlake siehst, sind meist schon mehrere da.“ Diese Zweifel an der Stabilität des US-Finanzsystems verstärken die Absetzbewegung vom Dollar zusätzlich.







Zudem gehen die Märkte inzwischen mit nahezu 100 % Wahrscheinlichkeit von einer Zinssenkung Ende Oktober aus – und erwarten bis Jahresende mindestens einen weiteren Schritt. Diese geldpolitische Neubewertung setzt die US-Währung zusätzlich unter Druck, während der Euro von der relativen Ruhe in der Eurozone profitiert.







Fazit:



Der Euro hat sich nach mehreren schwachen Wochen überzeugend zurückgemeldet. Solange die Marke von 1,16 USD hält, bleibt das technische Bild positiv. Doch entscheidend wird sein, ob sich die Sorgen um die US-Regionalbanken ausweiten. Sollte sich der Vertrauensverlust im Finanzsystem fortsetzen, könnte die Dollar-Schwäche an Momentum gewinnen – und dem Euro weiteren Auftrieb verschaffen.

