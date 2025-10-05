Gold Future – Neue Allzeithochs, historischer Bullenmarkt und das Rennen auf die 4.000er-Marke

Der Gold-Future hat eine weitere sensationelle Woche hinter sich. Mit einem Plus von 3,23 % beendete er die Handelswoche bei 3.912,10 US-Dollar je Unze – und markierte am Donnerstag mit 3.923,30 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort, der Gold 2025 bereits um fast 50 % nach oben geführt hat und den Markt in die stärkste Phase seit Ende der 1970er-Jahre katapultiert.







Die Gründe für diesen Ausnahme-Bullenmarkt sind vielschichtig. Kurzfristig treibt der US-Government-Shutdown die Nachfrage nach sicheren Häfen, da Anleger das Risiko einer verlängerten Phase ohne verlässliche Konjunkturdaten fürchten. Ohne die Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls und weiterer Indikatoren fehlt der Fed die Basis für Entscheidungen – ein „Blindflug“, der das Vertrauen in den Dollar und die US-Institutionen schwächt und Gold als Gegengewicht stärkt.







Strukturell bleibt die Nachfrage der Zentralbanken ein entscheidender Faktor. Bereits 2024 haben Notenbanken weltweit mehr als 1.000 Tonnen Gold gekauft, und auch 2025 setzt sich dieser Trend fort. Besonders die Länder des globalen Südens, allen voran China, Indien und die Türkei, erhöhen ihre Goldreserven kontinuierlich, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Diese konstante Käuferseite bietet dem Markt einen tragfähigen Unterboden.







Auch die Futures-Daten untermauern das bullische Bild. Das Managed Money hat seine Netto-Long-Positionen zuletzt auf 266.749 Kontrakte weiter ausgebaut. Damit liegt die spekulative Positionierung auf einem Niveau, das klar den anhaltenden Optimismus widerspiegelt. Das Signal ist eindeutig: institutionelle Anleger bleiben auf der Long-Seite.







Ein Blick auf die Saisonalität mahnt jedoch zur Vorsicht. Historisch markiert Gold Anfang Oktober häufig ein Zwischenhoch und tendiert bis Mitte November schwächer, bevor die Jahresendrallye einsetzt. Doch 2025 hat Gold bereits mehrfach bewiesen, dass klassische Muster in diesem Bullenmarkt wenig gelten. Weder das schwächere saisonale Umfeld noch die traditionelle Belastung durch Gewinnmitnahmen konnten den Aufwärtstrend bislang ernsthaft stoppen.







Technisch rückt die psychologische Marke von 4.000 US-Dollar nun in den Vordergrund. Das Tempo der Aufwärtsbewegung, gepaart mit dem Zusammenspiel aus politischer Unsicherheit, Zentralbankkäufen und steigender Spekulation, spricht dafür, dass dieser Meilenstein bereits im vierten Quartal erreicht werden könnte. Auch Rücksetzer erscheinen derzeit eher als Kaufgelegenheiten denn als Trendwende.







Fazit:



Gold ist der Superstar des Jahres 2025. Neue Rekorde, ein bullisches Positionierungsbild und die ungebrochene Nachfrage aus Politik und Zentralbanken lassen wenig Zweifel: Das nächste Ziel heißt 4.000 US-Dollar je Unze. Kurzfristige Schwankungen durch saisonale Muster oder Gewinnmitnahmen ändern nichts am großen Bild – Gold bleibt der dominante Bullenmarkt.

