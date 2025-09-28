Gold im Höhenrausch – von Allzeithoch zu Allzeithoch

Der Gold-Future legte in der vergangenen Woche um +1,83 % zu und setzte damit seine beeindruckende Rally fort. Mit Kursen oberhalb von 3.750 USD pro Unze bewegt sich das Edelmetall nur noch wenige Dollar unter dem historischen Allzeithoch von 3.790 USD. Bemerkenswert ist, dass selbst ein stärkerer Dollar und steigende US-Renditen den Aufwärtstrend nicht ausbremsen konnten – ein klares Zeichen dafür, wie stark die Nachfrage nach dem sicheren Hafen derzeit ist.







Treiber bleiben geopolitische Spannungen und wachsende Unsicherheit über die künftige Geld- und Handelspolitik der USA. Die von Präsident Trump angekündigten neuen Zölle auf Pharma- und Industrieprodukte sowie die schärfere Rhetorik gegenüber Russland verstärken die Flucht in Gold. Hinzu kommt die Sorge, dass die massiven Neuemissionen des US-Schatzamts und die Diskussionen um die Autonomie der Federal Reserve das Vertrauen in den Dollar langfristig schwächen könnten. Diese Gemengelage sorgt für starke ETF-Zuflüsse und anhaltende Käufe durch Notenbanken, allen voran die PBoC, die ihre Bestände kontinuierlich ausbaut.







Fazit:



Gold steht dicht vor einem historischen Ereignis. Sollte es gelingen, die Marke von 3.800 USD nachhaltig zu überwinden, wäre das ein starkes Signal für eine Fortsetzung der Rally. Solange geopolitische Unsicherheit, Zweifel an der Dollar-Stabilität und eine abwartende Fed-Politik die Schlagzeilen dominieren, bleibt der Bullenmarkt im Gold intakt.

