Henry Hub Natural Gas – Volatile Woche, Short-Squeeze-Potenzial

Der Henry Hub Natural Gas Future konnte die vergangene Handelswoche leicht im Plus abschließen und gewann +0,36 % auf 3,026 USD je MMBtu. Die Handelsspanne war dabei ausgesprochen volatil: Im Tief fiel der Kontrakt bis auf 2,869 USD, im Hoch konnte er bis 3,131 USD ansteigen. Damit bleibt der Markt weiter in einer breiten Range gefangen, zeigt aber eine gewisse Stabilität oberhalb der 3,00-USD-Marke.







Die COT-Daten unterstreichen das Risiko einer potenziellen Gegenbewegung. Das Managed Money hält weiterhin eine massive Netto-Short-Position von –102.776 Kontrakten. Zwar wurde die Positionierung in der letzten Woche nicht weiter ausgebaut, doch bleibt das Niveau hoch. Solche extremen Short-Positionen bergen jederzeit die Gefahr eines Short Squeeze, sollte der Markt durch wetterbedingte Impulse oder technische Ausbrüche nach oben getrieben werden.







Hinzu kommt die Saisonalität: Wir befinden uns mitten in der Hurrikan-Saison, die üblicherweise von September bis Mitte Oktober ihren Höhepunkt erreicht. Auch wenn es derzeit im Atlantik noch ruhig ist, steigt das Risiko für wetterbedingte Angebotsunterbrechungen in den kommenden sechs Wochen deutlich an. Historisch betrachtet weist Henry Hub zudem eine saisonal freundliche Tendenz bis Mitte November auf.







Fazit:







Der Markt zeigt sich kurzfristig stabilisiert, bleibt aber in einer volatilen Ausgangslage. Die Kombination aus hoher Short-Positionierung, saisonalem Rückenwind und potenziellen Wetterrisiken spricht für ein erhöhtes Aufwärtspotenzial. Kommt es zu einem externen Trigger – etwa durch einen Sturm im Golf von Mexiko –, könnte ein kräftiger Short Squeeze den Markt dynamisch nach oben treiben.

