Arabica bleibt unter Spannung – Wetterrisiken und niedrige Lagerbestände stützen die Preise

Der Arabica-Kaffee-Future war in der vergangenen Handelswoche einer der stärksten Rohstoffe überhaupt und legte um +6,14 % zu. Der Dezember-Kontrakt schloss bei 396,90 US-Cent/lb, nachdem er am Donnerstag kurzzeitig sogar über die psychologisch wichtige 400-Cent-Marke kletterte und im Hoch 418,50 US-Cent/lb erreichte – nur knapp unter dem Allzeithoch. Damit bestätigt sich der steile Aufwärtstrend, der seit Wochen von fundamentalen Engpässen, Wetterrisiken und geopolitischen Faktoren getragen wird.







Ein zentraler Treiber bleibt die massiv sinkende Lagerverfügbarkeit an der ICE in New York: Die akkreditierten Bestände fielen auf nur noch 467.110 Bags – ein neues 19-Monats-Tief. Das entspricht einem Rückgang von über 50.000 Säcken innerhalb weniger Tage. In Verbindung mit der anhaltenden Trockenheit in Brasiliens Schlüsselregion Minas Gerais und einer nun auf über 71 % geschätzten La Niña-Wahrscheinlichkeit wächst die Sorge vor Ernteausfällen für 2026. Diese Wetterrisiken haben die Marktteilnehmer spürbar nervös gemacht und aggressive Short-Eindeckungen ausgelöst.







Gleichzeitig prägen handels­politische Spannungen das Marktumfeld: Die in den USA weiterhin geltenden 50 %-Importzölle auf brasilianischen Kaffee führen zu Verwerfungen in der Lieferkette und stützen die Inlandspreise. Zwar gab es in Washington erste Gespräche über eine mögliche Lockerung der Zölle, doch konkrete Ergebnisse stehen aus. Bis dahin bleibt die Angebotslage angespannt.







Fazit:



Arabica bleibt klar in der Hand der Bullen. Die Kombination aus niedrigen Lagerbeständen, anhaltender Trockenheit in Brasilien und politisch begrenztem Angebot sorgt für anhaltenden Aufwärtsdruck. Kurzfristige Rücksetzer dürften vor allem technische Natur sein – solange sich die Preise oberhalb von 380 US-Cent/lb halten, bleibt der Trend intakt. Sollte sich die Wetterlage in Brasilien nicht rasch verbessern, könnte der Markt in den kommenden Wochen durchaus erneut einen Angriff auf das Allzeithoch wagen.

