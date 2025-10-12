Arabica Coffee – Zwischen Exportdruck und Wetterrisiken

Der Arabica Coffee Future (KC1!) beendete die vergangene Woche schwächer und fiel um –3,63 % auf 374,20 US-Cent pro Pfund, nur knapp über dem Wochentief. Der Markt bleibt damit ohne klare Richtung, gefangen zwischen kurzfristiger Exportdynamik, wetterbedingten Unsicherheiten und neuen handelspolitischen Spannungen.







Aus Brasilien – dem größten Kaffeeproduzenten der Welt – kamen erneut schwache Exportdaten: Nach Angaben des Branchenverbands Cecafé gingen die Ausfuhren im September um 18,4 % gegenüber dem Vorjahr zurück. In den ersten drei Monaten des neuen Kaffeejahres liegt das Exportvolumen sogar über 20 % unter dem Vorjahresniveau. Grund dafür sind nicht nur logistische Engpässe, sondern auch die US-Zölle auf brasilianischen Kaffee, die aktuell bei 50 % liegen und den Zugang zum amerikanischen Markt erheblich verteuern.







Fundamental steht der Markt vor einer schwierigen Gemengelage. Einerseits deuten Wetterprognosen auf Regenfälle in den Hauptanbaugebieten von Minas Gerais hin, die kurzfristig etwas Entspannung bringen könnten. Andererseits bleibt die Feuchtigkeit für die Blüte der 2026er Ernte unzureichend. Ohne ausreichende Niederschläge droht eine schwächere Fruchtentwicklung – ein Risiko, das sich erst in den kommenden Wochen konkretisieren dürfte.







Technisch bleibt Arabica in einer Konsolidierungsphase. Die Notierungen pendeln seit Wochen zwischen 370 und 390 US-Cent, wobei ein Ausbruch in beide Richtungen möglich ist. Die Kombination aus wetterabhängigen Erwartungen und politischem Druck erschwert eine stabile Trendbildung.







Fazit:



Der Kaffeemarkt bleibt richtungslos – zu viele gegensätzliche Impulse, zu wenig Vertrauen in eine nachhaltige Entspannung. Die Exportzahlen schwächen die kurzfristige Perspektive, während das Wetter über die mittelfristigen Ertragserwartungen entscheidet. Für den Moment dominiert Unsicherheit – der Markt sucht nach Richtung, aber noch nicht nach Trend.

