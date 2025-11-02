Arabica Coffee – zwischen Zollrisiken, Wetterchancen und La Niña

Der Arabica-Kaffee-Future hat in der vergangenen Woche 1,98 % verloren und bei 392,05 US-Cent geschlossen – dem tiefsten Wochenschluss seit Mitte Oktober. Damit setzt sich die Korrektur vom Mehrjahreshoch bei 437,95 US-Cent (erreicht am 10. Oktober) fort. Trotz dieser Rücksetzer bleibt die Lage angespannt: Der Markt schwankt derzeit zwischen geopolitischen Risiken, wetterbedingter Unsicherheit und spekulativer Zurückhaltung.







Im Zentrum steht weiterhin die US-Handelspolitik gegenüber Brasilien – dem mit Abstand größten Arabica-Produzenten weltweit. Ein Treffen zwischen Donald Trump und Präsident Lula da Silva am Rande des ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur brachte Bewegung in die festgefahrenen Zollverhandlungen. Trump signalisierte überraschend Entgegenkommen, sprach von einem möglichen Deal „in kurzer Zeit“, während Lula von einer diplomatischen Offensive sprach, die bereits angelaufen sei.







Eine rasche Lösung der Zollfrage könnte zum Gamechanger werden – allerdings nicht zwingend bullish: Sollte es zu einem Abbau der US-Zölle kommen, wäre auch ein abrupter Preisrückgang denkbar. Ähnliche Muster zeigten sich bereits am Kupfermarkt, als politische Handelsbarrieren fielen und zuvor eingepreiste Angebotsrisiken schnell ausgepreist wurden.







Auch das Wetter spielt eine zunehmend kritische Rolle: Die Blütezeit für die brasilianische Arabica-Ernte 2025/26 ist in vollem Gange, und aktuelle Climatempo-Prognosen deuten auf eine neue Regenfront hin, die ab Montag große Teile der Süd- und Südostregion Brasiliens erfassen soll. Entscheidend wird nun, wie regelmäßig und intensiv diese Niederschläge ausfallen.







Hinzu kommt: Am 29. September hat die US-Wetterbehörde NOAA bekannt gegeben, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 % bis Jahresende ein La-Niña-Ereignis eintritt. La Niña führt in Südbrasilien häufig zu trockenerem und kühlerem Wetter – mit potenziell gravierenden Auswirkungen auf die Kaffeepflanzen während der sensiblen Blütezeit.







Technisch notiert der Kaffee-Future aktuell knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 400 US-Cent. Hier scheint sich kurzfristig eine gewisse Bodenbildung anzudeuten, doch die Entscheidung hängt nun maßgeblich von Washington, Brasília – und dem Himmel ab.







Fazit:



Der Kaffeemarkt steht an einem politischen und meteorologischen Scheideweg. Die Aussicht auf ein Handelsabkommen könnte Druck vom Markt nehmen – oder ihn, wie bei Kupfer, kurzfristig zum Einsturz bringen. Gleichzeitig birgt das La-Niña-Szenario erhebliches Produktionsrisiko. Das Setup bleibt hochexplosiv – mit Blick auf Wetterkarten und diplomatische Tweets.

