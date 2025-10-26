Arabica Kaffee: Neues Allzeithoch – aber kein Halt auf der Spitze

Der Arabica Coffee Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche um +0,81 % zulegen und schloss bei 400,05 US-Cents je Pfund. Am Donnerstag, den 23. Oktober, erreichte der Markt im Hoch 437,95 US-Cents – ein neues Allzeithoch, das den bisherigen Rekord vom Februar (431,95 US-Cents) übertraf. Doch die Freude währte nur kurz: Nach dem Ausbruch über die alte Bestmarke kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die den Preis zum Wochenschluss wieder unter die 410er-Marke drückten.







Fundamental bleibt die Lage extrem angespannt. In Brasilien, dem mit Abstand größten Produzenten, leidet die laufende Vegetationsperiode unter einer anhaltenden Dürre. In den zentralen Anbaugebieten von Minas Gerais wurde bis zum 20. Oktober so wenig Niederschlag gemessen wie seit vier Jahren nicht mehr. Das gefährdet die Blütephase und damit die Ertragsaussichten für die kommende Ernte. Gleichzeitig bleiben die Lagerbestände an der ICE US mit 447.773 Bags weiterhin auf einem niedrigen Niveau – ein Bruchteil dessen, was noch vor zwei Jahren am Markt war.







Die strukturelle Angebotsknappheit wird durch geopolitische Unsicherheiten zusätzlich verschärft. Die angespannten Beziehungen zwischen den USA und Kolumbien sowie mögliche Handelsgespräche mit Brasilien über bestehende Exportzölle sorgen für Nervosität unter Händlern.







Fazit:



Arabica bleibt der vielleicht spannendste Soft-Commodity-Markt des Jahres. Die Rally der vergangenen Monate wurde von realen Engpässen getragen, nicht von Spekulation. Das neue Allzeithoch zeigt die Dynamik, der Rücksetzer die Nervosität. Solange die Wetterlage in Brasilien kritisch bleibt und die Lager nicht steigen, bleibt das langfristige Bild bullisch – auch wenn der Markt kurzfristig überhitzt ist.

