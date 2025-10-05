Kakao Futures – Abverkauf bis auf Jahrestief, Saisonalität zeigt weiteres Risiko

Der Kakao-Future erlebte in der vergangenen Woche einen regelrechten Ausverkauf. Mit einem Minus von 11,17 % schloss der Markt bei 6.172 USD je Tonne und damit praktisch auf Wochentief. Von Montag bis Freitag gab es kaum Erholungsansätze – der Abwärtsdruck dominierte durchgehend, was den Markt auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr drückte.







Fundamental lasten gleich mehrere Faktoren. In Westafrika haben die Regierungen von Ghana und der Elfenbeinküste die Farmgate-Preise deutlich angehoben, was die Bauern zu mehr Verkäufen motiviert und das Angebot erhöht. Gleichzeitig mehren sich die Anzeichen für eine schwächere Nachfrage: Grindings in Europa, Asien und Nordamerika sind rückläufig, hinzu kommen Abstufungen großer Schokoladenhersteller wie Mondelez und Margenwarnungen bei Lindt oder Barry Callebaut. Damit verstärkt sich der Eindruck, dass die Rekordpreise der vergangenen Monate die Konsumseite belasten.







Interessant ist der Blick auf die Positionierungsdaten. Das Managed Money hat den jüngsten Abverkauf nicht aggressiv gekauft und hält lediglich 7.816 Kontrakte long. Angesichts der Wucht des Preisrückgangs wirkt dies eher zurückhaltend und bestätigt den schwachen Marktton. Auch die Saisonalität spricht nicht für kurzfristige Stärke: Typischerweise zeigt Kakao bis Anfang November Schwäche, bevor eine saisonale Rally einsetzt, die sich bis ins Frühjahr hinein ziehen kann. Damit könnte sich erst in einigen Wochen ein spannender Long-Einstieg eröffnen – sofern der Markt nicht gänzlich seine Struktur verliert.







Fazit:



Kakao befindet sich in einer klaren Abwärtsbewegung, getrieben von höherem Angebot, schwacher Nachfrage und fehlender Unterstützung durch Spekulanten. Erst wenn die 6.000er-Marke getestet ist und die Saisonalität dreht, ergeben sich Chancen für eine Trendwende. Bis dahin bleibt Vorsicht geboten – der Markt könnte vor einer längeren Durststrecke stehen.

