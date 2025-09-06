Kupfer Future – Schwäche nach China-PMIs

Der Kupfer-Future gab in der vergangenen Woche um –1,06 % nach und schloss bei 454,35 US-Cent je Pfund. Im Wochenverlauf konnte er sich am Mittwoch noch bis auf ein Hoch von 467,50 US-Cent erholen, drehte danach jedoch deutlich nach unten und schloss fast am Wochentief – ein technisch schwaches Signal.







Auslöser waren vor allem die jüngsten PMI-Daten aus China. Zwar fielen die Konjunkturzahlen insgesamt solide aus, doch insbesondere die Produktions-PMIs enttäuschten. Diese Schwäche deutet auf eine geringere Nachfrage nach Kupfer in der chinesischen Industrie hin und belastete den Markt spürbar. Zusätzliche Aufmerksamkeit erregte ein Artikel in der deutschen Presse: Wirtschaftsministerin Reiche warnte darin, dass China verstärkt Kupferschrott aufkaufe und dadurch deutsche Kupferschmelzen nicht mehr ausreichend mit Material versorgt werden könnten. Die Meldung verdeutlicht die geopolitische Brisanz des Kupfermarktes und unterstreicht Chinas strategische Position.







Ein Blick auf die COT-Daten liefert jedoch ein positives Signal: Das Managed Money hat seine Long-Positionen leicht aufgestockt und hält nun 25.658 Kontrakte long. Dies zeigt, dass institutionelle Anleger trotz kurzfristiger Belastungen an die mittelfristige Stärke des Marktes glauben.







Die Saisonalität spricht allerdings für Zurückhaltung. Historisch betrachtet ist Kupfer bis etwa Mitte Oktober anfällig für Schwächephasen, bevor die saisonale Tendenz wieder positiver wird.







Fazit:



Kupfer bleibt kurzfristig unter Druck – getrieben von schwächeren Produktionsdaten aus China und geopolitischen Spannungen um Schrottimporte. Das Aufstocken der Long-Positionen im Managed Money deutet jedoch darauf hin, dass die Bullen den Markt nicht aufgeben. Saisonale Muster mahnen allerdings zur Vorsicht bis Mitte Oktober. Erst danach könnte sich ein günstigeres Setup für Long-Engagements ergeben.

