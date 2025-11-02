    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    Carsten Stork

    Historischer Absturz: Orangensaft fällt auf den tiefsten Stand seit 2022

    Der Orangensaft-Future setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort. Mit einem Wochenverlust von –7,10 % schloss der Frontmonat bei 175,35 US‑Cent/lb – dem niedrigsten Stand seit September 2022. Die deutliche Schwäche unterstreicht die …

    Historischer Absturz: Orangensaft fällt auf den tiefsten Stand seit 2022
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Orangensaft-Future setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort. Mit einem Wochenverlust von –7,10 % schloss der Frontmonat bei 175,35 US‑Cent/lb – dem niedrigsten Stand seit September 2022. Die deutliche Schwäche unterstreicht die aktuell gedrückte Marktverfassung.

    Seit dem 30. Mai 2025 hat der Future –38,6 % verloren – und handelt damit auf dem schwächsten Niveau seit über zwei Jahren. Die über Monate hinweg anhaltende Preisrally hatte neue Allzeithochs markiert, doch inzwischen sorgt eine spürbare Entspannung der Angebotssituation – insbesondere in Brasilien – für Gegenwind. Auch das restriktivere Preislimit am Terminmarkt (soll die Volatilität im Markt dämpfen) spielt eine Rolle, ebenso wie technisch getriebene Verkäufe nach dem Bruch wichtiger Unterstützungsmarken.

    Interessant ist, dass die Saisonalität eigentlich bis Ende Dezember freundlich tendiert, der Markt dieses Muster aber derzeit nicht bestätigt. Der Orangensaft-Future bleibt damit einer der schwächsten Rohstoffmärkte seit dem Sommer – und bislang ist kein Ende der Korrektur in Sicht.

    Fazit:
    Nach extremer Rally und Allzeithochs 2024/25 sorgt nun eine Entspannung der Angebotssituation – besonders in Brasilien – gepaart mit technischen Verkäufen und dem engeren Preislmit für einen deutlichen Rückgang und neue Tiefs. Die Stimmung bleibt kurzfristig gedrückt, solange keine neuen Angebotsrisiken wie Wetterextreme oder Krankheitsausbrüche auftreten.
    Der FCOJ-Future hat in der abgelaufenen Woche deutlich verloren. Das Marktumfeld bleibt nach dem Platzen der Rally schwach und volatil, mit Fokus auf die Entwicklung der nächsten US- und Brasilien-Schätzungen.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
