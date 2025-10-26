Orange Juice: Zwischen Schock und Stillstand – die Luft wird dünner

Der Orange-Juice-Future an der ICE US legte in der vergangenen Woche leicht um +2,11 % zu und schloss bei 188,80 US-Cent je Pfund. Zwischenzeitlich stieg der Preis am Freitag bis auf 206,75 US-Cent, konnte das Niveau jedoch nicht halten und fiel noch am selben Handelstag deutlich zurück – ein klassisches Zeichen technischer Schwäche nach kurzer Erholungsrally.







Seit dem Sommer bleibt der Markt schwer angeschlagen. Vom Hoch im Juli bei rund 344 US-Cent hat der Orangensaftpreis inzwischen rund 45 % verloren, vom Allzeithoch im Dezember 2024 sogar über 60 %. Die starke Preiskorrektur spiegelt die Normalisierung nach den massiven Ernteausfällen der Vorjahre wider, doch aktuell fehlen klare Impulse.







Die jüngsten Kursbewegungen deuten darauf hin, dass der Markt möglicherweise versucht, einen Boden im Bereich um 180 US-Cent zu finden. Allerdings bleibt das Bild unscharf: COT-Daten liegen wegen des Government Shutdowns nicht vor, und auch von der Fundamentalseite – etwa in Bezug auf Lagerbestände und Ernteprognosen aus Florida und Brasilien – kommen derzeit kaum verlässliche Signale.







Fazit:



Nach dem historischen Preisschock befindet sich Orangensaft in einer Übergangsphase zwischen Ausverkauf und Bodenbildung. Kurzfristig überwiegt die technische Unsicherheit – mittelfristig könnte sich jedoch im Bereich zwischen 180 und 190 US-Cent ein neuer Gleichgewichtspreis herausbilden. Ein nachhaltiger Boden wird aber erst dann bestätigt, wenn frische Daten und ein Anstieg der Open Interest das bestätigen.

