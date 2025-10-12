Orangensaft im freien Fall: Vom Luxusgut zur Preiskorrektur – ein Markt verliert den Boden

Es ist die vielleicht spektakulärste Korrektur im gesamten Agrarsegment: Der Orangensaft-Future (FCOJ1!) befindet sich im freien Fall. Nach einem Verlust von über 5 % in der Vorwoche brach der Preis in der letzten Handelswoche erneut um 12,85 % ein und schloss am Freitag bei 203,15 US-Cent je Pfund – nur noch knapp über der psychologisch wichtigen 200er-Marke. Das Bild gleicht einem Wasserfall: Seit dem Allzeithoch im Dezember 2024 bei 543,15 US-Cent hat der Markt mittlerweile über 62 % an Wert verloren. Selbst vom Zwischenhoch im Juli 2025 bei 344,30 US-Cent liegt der Rückgang bei satten 41 %.







Damit hat sich der einst heißgelaufene Markt für gefrorenen Orangensaftkonzentrat zu einem der brutalsten Korrekturbeispiele des Jahres entwickelt. Nach zwei Jahren extremer Engpässe in Brasilien und Florida hat sich die Versorgungslage inzwischen spürbar entspannt. Die Ernteerwartungen in Brasilien sind stabil, die Lagerbestände steigen wieder, und auch die Nachfrage normalisiert sich – was die spekulativen Übertreibungen der vergangenen Monate konsequent abbaut.







Hinzu kommt, dass die massiven Long-Positionen vieler Fonds in den letzten Wochen schrittweise aufgelöst wurden. Ohne frische Käufer fehlte jede Gegenwehr – das führte zu den abrupten Preisrutschen der letzten Handelstage.







Fazit:



Der Markt hat in kurzer Zeit einen Großteil seiner Überhitzung abgebaut. Kurzfristig ist der Abwärtstrend intakt, und eine Stabilisierung dürfte erst unterhalb der 200-Cent-Zone einsetzen. Erst dort könnte technisches Kaufinteresse wieder zunehmen – bis dahin bleibt Orangensaft das Paradebeispiel für eine klassische Post-Bubble-Korrektur.

