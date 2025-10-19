Orangensaft-Future weiter im freien Fall – Angebotswende aus Brasilien drückt die Preise auf Jahrestief

Der Frozen Concentrated Orange Juice (FCOJ) Future an der ICE US setzte seine dramatische Korrektur in der vergangenen Handelswoche fort und verlor weitere –8,96 %, womit er bei 184,90 US-Cent je Pfund auf dem Wochentief aus dem Handel ging. Zwischenzeitlich hatte der Markt am Dienstag nochmals über 210 US-Cent notiert, wurde jedoch in den Folgetagen regelrecht abverkauft. Damit summiert sich der Preisrückgang auf rund 20 % innerhalb von zwei Wochen und auf fast –70 % seit dem Allzeithoch von 589 US-Cent im September 2024 – eine der steilsten Korrekturen im Softs-Segment seit Jahren.







Auslöser des Einbruchs waren in erster Linie deutlich optimistischere Ernteprognosen aus Brasilien, dem mit Abstand wichtigsten Produzenten und Exporteur von Orangensaftkonzentrat. Nach Schätzungen des brasilianischen Branchenverbandes Fundecitrus wird die Ernte 2025/26 auf bis zu 307 Millionen Kisten taxiert – ein Anstieg um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr (228 Mio.). Diese Zahlen ließen den Markt in eine neue Angebotslogik kippen: was im Sommer noch als Defizitmarkt galt, wird nun zunehmend als überversorgt eingeschätzt.







Parallel dazu spielen auch saisonale und wetterbedingte Entspannungsfaktoren eine Rolle. Die Hurrikan-Saison neigt sich dem Ende zu, und sowohl in Florida als auch in den zentralen Anbaugebieten Brasiliens haben vermehrte Niederschläge für eine Verbesserung der Vegetationsbedingungen gesorgt. Das senkt das Risiko weiterer Ernteausfälle und reduziert zugleich die spekulative Risikoprämie, die den Markt monatelang überhitzt hatte.







Auf der Nachfrageseite zeigt sich dagegen bislang wenig Entlastung. Zwar sind die Einzelhandelspreise in den USA zwei Monate in Folge leicht gefallen, doch sie liegen mit rund 11,73 USD pro Gallone weiter nahe historischer Rekordniveaus. Das dämpft den Konsum, während die Absatzmengen im Einzelhandel zuletzt leicht rückläufig waren. Die von Nielsen erfassten Verkaufsvolumina sanken im jüngsten Berichtszeitraum um weitere 17.000 Gallonen.







Technisch verschärften mehrere Limit-Down-Tage den Abwärtsdruck, woraufhin die ICE die täglichen Preislimits für FCOJ von 15 auf 10 US-Cent reduzierte, um die Volatilität einzudämmen. Trotz des Ausverkaufs deuten einige Analysten inzwischen auf eine mögliche Bodenbildung hin – vor allem, weil die Lagerbestände an der ICE weiterhin auf Mehrjahrestief verharren und der Markt kurzfristig überverkauft wirkt.







Fazit:



Der Orangensaftmarkt hat in wenigen Wochen eine komplette Stimmungswende vollzogen – von extremer Knappheit hin zu einem beginnenden Überangebotszyklus. Die Kombination aus starker brasilianischer Erholung, nachlassender Wetterangst und technischen Kaskaden hat die Preise auf ein Jahrestief gedrückt. Saisonal betrachtet beginnt nun zwar eine traditionell freundliche Phase, doch der Markt zeigt aktuell keinerlei Reaktion darauf. Erst wenn sich die Preise über 200 US-Cent stabilisieren und frische Kaufimpulse durch Wetterrisiken oder Nachfragesignale entstehen, dürfte FCOJ wieder ein technisches Rebound-Potenzial entwickeln. Bis dahin bleibt der Markt ein Lehrbuchbeispiel für die brutale Dynamik zyklischer Agrarrohstoffe.

