Palladium: Politische Wende bringt den Markt ins Rollen

Der Palladium Future wurde in der vergangenen Woche förmlich wachgeküsst und legte um beeindruckende +11,17 % zu. Mit einem Wochenschlusskurs von 1.303,50 USD pro Unze markierte der Markt den höchsten Stand seit acht Wochen. Die gesamte Bewegung war ein einziger Up-Move, der den Future von Beginn bis Ende der Woche nach oben trug.







Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die politische Debatte in Europa: Das Verbrennerverbot, ursprünglich für 2035 geplant, steht zunehmend infrage. Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, das Thema neu aufzurollen. Parallel belasteten eine Gewinnwarnung von Porsche und ein massiver Stellenabbau bei Bosch die Elektromobilitätsfantasie, während die schwache Nachfrage nach E-Autos die Argumente für ein Revival des Verbrenners stärkt. Genau hier liegt die Brücke zu Palladium, das essenziell für Katalysatoren im klassischen Verbrennungsmotor ist.







Hinzu kommt die fragile Angebotslage: Rund 40 % der weltweiten Palladiumförderung stammen aus Russland (Sanktionen) und weitere 40 % aus Südafrika (regelmäßige Stromausfälle, Infrastrukturprobleme). Diese strukturellen Risiken verstärken die Preissensibilität. Bei den Commitment-of-Traders-Daten zeigt sich, dass das Managed Money zwar noch mit 3.840 Kontrakten netto short ist, die Position aber seit April massiv abgebaut hat (damals über 10.000 Shorts). Das erhöht die Gefahr eines Short-Squeeze, sollte die Rallye an Dynamik gewinnen.







Saisonal ist das Bild bis Jahresende gemischt. Ab Mitte November eröffnet sich jedoch traditionell die Chance auf eine starke Jahresendrallye, die sich – unterstützt von einer politischen Kehrtwende und strukturellen Angebotsrisiken – bis weit ins zweite Quartal 2026 hinein fortsetzen könnte.







Fazit:



Palladium hat mit einem eindrucksvollen Aufschlag ein technisches Ausrufezeichen gesetzt. Die Kombination aus politischer Dynamik in Europa, fragiler Angebotslage und abnehmenden Short-Positionen könnte die Basis für eine nachhaltige Trendwende bilden. Sollte die Verbrenner-Debatte an Fahrt aufnehmen, bleibt Palladium einer der spannendsten Edelmetall-Märkte für die kommenden Monate.

