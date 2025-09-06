Silber Future – Stabilisierung über 41 USD, getrieben von Managed Money

Der Silber-Future setzte seine beeindruckende Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und gewann +1,79 %. Mit einem Wochenschluss bei 41,51 USD je Unze konnte sich Silber fest oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 40 USD etablieren und handelt damit auf dem höchsten Niveau seit 2011.







Getrieben wurde die Bewegung vor allem von den schwachen US-Arbeitsmarktdaten, die die Erwartung mehrerer Zinssenkungen der Fed weiter verstärkten. Der Rückgang der Realrenditen und der schwächere US-Dollar senken die Opportunitätskosten für das Halten nicht-verzinslicher Edelmetalle und befeuern die Nachfrage nach Gold und Silber. Zusätzlich bleibt die physische Marktstruktur eng: Die industrielle Nachfrage, insbesondere aus der Solarindustrie, der Elektromobilität und der Elektronik, trifft auf ein begrenztes Angebot, da Silber überwiegend als Nebenprodukt in Basismetallminen gefördert wird.







Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money zuletzt massiv aufgestockt hat: Mit 55.923 Kontrakten long liegt die Netto-Long-Position fast 10.000 Kontrakte höher als in der Vorwoche. Dies verdeutlicht, dass institutionelle Investoren die jüngste Rally aktiv vorantreiben und Silber zunehmend als strategischen Trade spielen.







Auch die Saisonalität bleibt ein Rückenwind. Historisch gesehen steigen die Silberpreise bis Mitte September, bevor es meist zu einer Verschnaufpause kommt. Ab Dezember setzt dann häufig eine Jahresendrally ein, die Silber erneut in den Fokus rücken dürfte.







Fazit:



Silber hat mit dem Sprung über die 41-USD-Marke ein starkes Signal gesetzt. Der Mix aus dovisher Fed-Fantasie, industrieller Nachfrage, knapper Angebotslage und verstärkter Long-Positionierung spricht dafür, dass die Rally noch nicht am Ende ist. Kurzfristige Konsolidierungen sind möglich, doch das große Bild bleibt klar bullisch – mit dem Potenzial, sich in Richtung der historischen Hochs von 2011 weiterzuarbeiten.

