Erdgas stoppt Talfahrt – Kältere Prognosen sorgen für erste Käufe

Der Henry Hub Natural Gas Future hat in der vergangenen Handelswoche seine Abwärtsserie vorerst gestoppt. Nach einem erneuten Wochenminus von –4,21% – dem zweiten in Folge – schloss der Frontmonat am Freitag exakt bei 3,000 USD/mmBtu. Im Wochenverlauf war der Future zunächst weiter abgerutscht und markierte am Donnerstag mit 2,893 USD ein Dreiwochentief. Erst am Freitag setzte eine deutliche Erholung ein, ausgelöst durch kühlere Wetterprognosen für die zweite Oktoberhälfte und erste Eindeckungen leerverkaufter Positionen.







Fundamental bleibt das Bild zwiespältig: Die US-Lagerbestände stiegen in der Berichtswoche um +80 Bcf, leicht unter den Erwartungen von +82 Bcf und unter dem Fünfjahresschnitt (+83 Bcf). Damit liegen die Vorräte mit 3.721 Bcf rund 4% über dem Fünfjahresdurchschnitt, was den Markt bislang klar bremst. Analysten erwarten zum Monatsende ein Rekordniveau von rund 3.900 Bcf – das höchste seit drei Jahren. Entsprechend bleibt das fundamentale Überangebot bestehen, auch wenn die Produktion zuletzt leicht nachgab.







Kurzfristig haben sich jedoch mehrere Faktoren verbessert: Die Wettermodelle deuten für Ende Oktober auf einen Temperatursturz im Nordosten und Westen der USA hin, was die Heiznachfrage ankurbeln könnte. Zugleich bleiben die LNG-Exporte auf Rekordniveau (über 16 Bcf/Tag) – ein stabilisierendes Element für den Markt. Auch die Hurrikan-Saison neigt sich ihrem Ende zu, was das Risiko weiterer Produktionsunterbrechungen im Golf von Mexiko verringert und den Fokus wieder stärker auf Nachfrage und Lagerdynamik lenkt.







Fazit:



Der Natural Gas Future hat eine erste technische Gegenbewegung gestartet – getragen von Wetterumschwung und Short Covering. Noch ist der Trend klar abwärtsgerichtet, doch die überverkaufte Lage und das bevorstehende Winterhalbjahr sprechen für eine mögliche Trendwende in den kommenden Wochen. Ein Anstieg über 3,10 USD wäre das erste technische Signal, dass die Bären ihre Kontrolle verlieren.

