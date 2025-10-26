Henry Hub Natural Gas: Volatil, aber mit Rückenwind

Der Henry Hub Natural Gas Future konnte in der vergangenen Handelswoche kräftig zulegen und schloss mit einem Wochengewinn von +11,31 % bei 3,37 USD. Zwischenzeitlich erreichte der Markt am Mittwoch, den 22. Oktober, ein Hoch von 3,572 USD, bevor Gewinnmitnahmen die Notierung zum Wochenende hin leicht unter Druck setzten. Trotz des Rücksetzers bleibt das Bild positiv – der Markt hat in den letzten Tagen deutlich an Momentum gewonnen.







Hintergrund dieser Bewegung war eine komplexe Gemengelage aus Witterung, Lagerdaten und Positionierung. Zwar meldete die EIA am Donnerstag einen Lageraufbau von +87 Bcf für die Woche bis zum 17. Oktober – über dem Fünfjahresdurchschnitt von +77 Bcf und leicht über den Markterwartungen (+83 Bcf) –, dennoch hielten sich die Bären zurück. Grund: Der Ausblick auf eine kühlere Wetterphase in weiten Teilen der USA zum Monatsende sorgt für steigende Heiznachfrage und ließ kurzfristig die Angst vor einem Überangebot etwas abflauen.







Auf der Angebotsseite bleibt die Lage jedoch komfortabel. Die US-Produktion liegt mit 108,5 Bcf pro Tag auf einem neuen Hoch (+5,5 % y/y), die Speicherfüllstände sind mit 3.808 Bcf etwa 5 % über dem Fünfjahresmittel und 1 % über dem Vorjahreswert. Damit bleibt das Fundament mittelfristig eher „bearish“, auch wenn kurzfristige Wetterimpulse immer wieder für Gegenbewegungen sorgen.







Trotzdem: Die Aussicht auf steigende Heiznachfrage könnte den Markt in den kommenden Wochen weiter stützen. Auch das Open Interest deutet darauf hin, dass sich spekulative Short-Positionen zuletzt zurückbilden – ein Signal, dass die Bodenbildung weiter fortschreitet.







Fazit:



Der starke Wochenanstieg zeigt: Die Käufer sind zurück – aber noch nicht überzeugt. Solange sich der Markt über 3,20 USD hält, bleibt das kurzfristige Momentum intakt. Sollte sich der Wettertrend bestätigen und die EIA-Zahlen erste Anzeichen einer Verlangsamung der Injektionen zeigen, hätte Natural Gas das Potenzial, den Ausbruch über 3,60 USD nachhaltig zu vollziehen. Die heiße Phase der Heizsaison steht erst bevor.





