Henry Hub Natural Gas – Zwischen Wärme, Vorräten und enttäuschter Hoffnung

Der Henry Hub Natural Gas Future musste in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Nach einem kurzfristigen Anstieg auf 3,55 USD vor der Veröffentlichung der US-Speicherzahlen fiel der Markt abrupt zurück und schloss die Woche bei 3,133 USD – ein Minus von 6,03 % und nur knapp über dem Wochentief. Damit verlor Gas in wenigen Tagen über 10 % an Wert und beendete eine Phase, in der sich viele Trader noch Chancen auf eine technische Fortsetzung nach oben erhofft hatten.







Auslöser für den Einbruch waren die neuen Daten der EIA, die am Donnerstag einen Lageraufbau von +80 bcf meldete – leicht über den Markterwartungen von +77 bcf. Damit liegen die US-Gasbestände nun 4,5 % über dem Fünfjahresdurchschnitt, was den Markt erneut mit dem Thema „Überangebot“ konfrontiert. Verstärkt wurde der Druck durch die Wettermodelle: Die Prognosen deuten für die zweite Oktoberhälfte auf ungewöhnlich milde Temperaturen im Osten der USA hin – ein klares Signal sinkender Heiznachfrage.







Fundamental bleibt das Umfeld damit schwierig. Die Produktion liegt mit über 108 bcf pro Tag nahe einem Rekordniveau, während die Inlandsnachfrage schwächelt. Zwar stützen die LNG-Exporte mit rund 16 bcf/Tag den Markt, doch die Binnenmärkte überwiegen derzeit klar. Positiv bleibt lediglich, dass die Speicherzuwächse im historischen Vergleich langsam abflachen – ein erster Hinweis, dass das Überschussniveau in den kommenden Wochen seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.







Saisonal befindet sich der Markt allerdings am Ende seiner typischen Aufwärtsphase. Historisch endet die Gas-Stärke Mitte Oktober, bevor eine Phase schwächerer Nachfrage einsetzt. Erst mit dem Beginn der Winterperiode und steigender Heizlast kehrt in der Regel wieder Momentum zurück.







Fazit:



Nach einem starken Spätsommer ist der Henry Hub Future an die Grenzen seiner Erholung gestoßen. Die Kombination aus hoher Produktion, mildem Wetter und soliden Speicherbeständen drückt kurzfristig auf die Preise. Solange keine klaren Kälteimpulse oder Exportüberraschungen hinzukommen, dürfte der Markt weiter unter Druck bleiben. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibt zwar intakt, doch kurzfristig dominiert die Überversorgung – und das Sentiment dreht entsprechend schnell.

