Henry Hub mit volatilem Wochenverlauf – Aufwärtsimpuls zum Monatsende

Der US-Natural-Gas-Future (Henry Hub) beendete die Woche mit einem Plus von +1,54 % bei 4,116 USD/mmBtu, konnte dabei aber auf eine spektakuläre Wochenspanne zurückblicken: Nach Veröffentlichung der US-Lagerbestände fiel der Dezember-Kontrakt zunächst auf ein Tief von 3,752 USD, um dann bis Freitag ein Wochenhoch bei 4,157 USD zu markieren – dem höchsten Stand seit März. Schon in der Vorwoche war der Future um über 11 % gestiegen – der Markt bleibt in einem dynamischen Aufwärtsmodus, getrieben von Wetterdaten und Exportnachfrage.







Der Rebound ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen:







1. Wetterprognosen und Winter-Fokus:



Die kurzfristigen US-Wettermodelle zeigen für Anfang/Mitte November zwar noch überdurchschnittlich milde Temperaturen, aber die saisonalen Modelle deuten auf ein erhöhtes Kälterisiko für den Winter hin, insbesondere im Nordosten und Mittleren Westen der USA. Das hat ausgereicht, um bei vielen Marktteilnehmern eine Re-Pricing-Bewegung einzuleiten.







2. Rekordhohe LNG-Exporte:



Die US-LNG-Feedgas-Flüsse stiegen auf neue Rekordwerte von 17,4 bcf/d, getrieben von starker Nachfrage aus Europa und Asien. Während Europa mit niedrigeren Speicherständen in den Winter startet (83 % vs. 92 % im 5-Jahresschnitt), drängt auch Asien zunehmend auf US-Lieferverträge im Rahmen geopolitischer Handelsinitiativen.







Gleichzeitig bleibt das strukturelle Angebot hoch: Die US-Produktion liegt bei rund 109 bcf/d, +6,6 % höher als im Vorjahr. Die Anzahl aktiver Gasbohranlagen stieg laut Baker Hughes auf ein 2,25-Jahreshoch von 125 Rigs.







Historisch tendiert der Gaspreis bis Mitte November noch freundlich, bevor dann in der zweiten Monatshälfte oft saisonaler Druck einsetzt. Ob der aktuelle Impuls eine nachhaltige Bewegung einleitet, wird stark von der tatsächlichen Wetterentwicklung im November abhängen.







Fazit:



Die Marktstruktur hat sich verändert – von Lagerüberhang-Ängsten hin zur Winter-Hoffnung. Solange die 4,00 USD-Marke hält, bleibt das bullishe Szenario intakt. Gleichzeitig sind Gewinnmitnahmen nach dem steilen Anstieg nicht ausgeschlossen. Der Markt bleibt extrem wetterfühlig.

