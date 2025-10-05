Kaffeemarkt bleibt heiß: Volatile Woche mit starkem Plus, Saisonalität signalisiert weitere Stärke

Der Arabica Coffee Future setzte seine positive Serie auch in der vergangenen Woche fort. Mit einem Plus von 2,52 % schloss der Markt bei 388,35 US-Cent nahe dem Wochenhoch von 392,35 US-Cent. Dabei zeigte sich die Handelswoche hochvolatil: Das Tief lag am Mittwoch bei 366,60 US-Cent, bevor eine kräftige Erholung einsetzte. Insgesamt war es bereits die zweite Woche in Folge mit Gewinnen von über 2 %.







Fundamental bleibt die Lage angespannt. Zum einen sorgt die Tarifpolitik der USA gegenüber Brasilien weiterhin für Unsicherheit – die geplanten 50%-Zölle sind noch nicht entschieden und belasten das Sentiment. Zum anderen mehren sich witterungsbedingte Risiken: Brasilien steht in der sensiblen Blütephase vor einer Phase von Hitze und Trockenheit, während die NOAA die Wahrscheinlichkeit für ein La-Niña-Ereignis in den kommenden Monaten auf 71 % erhöht hat. Ein solches Szenario würde die Versorgungslage zusätzlich verschärfen. Parallel dazu sind die ICE-Lagerbestände zuletzt auf ein 1,5-Jahres-Tief gefallen und liegen per 1. Oktober bei nur noch 563.351 Bags.







Bei den Commitment of Traders Daten hat das Managed Money seine Long-Positionen mit 36.708 Kontrakten gehalten. Das spricht für anhaltendes institutionelles Vertrauen in den Aufwärtstrend. Auch die Saisonalität unterstützt das Bild: Historisch zeigt Kaffee von Oktober bis Jahresende eine ausgeprägte Stärkephase.







Fazit:



Kaffee bleibt ein Markt mit hoher Volatilität, aber klar bullischem Unterton. Fundamentale Engpässe, mögliche Wetterextreme in Brasilien und die saisonale Stärke sprechen für weiter steigende Preise. Kurzfristige Rückschläge wie am Mittwoch dürften eher Kaufgelegenheiten darstellen – das Potenzial für einen Anstieg über die 400-Cent-Marke bleibt intakt.

